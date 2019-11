Trods nyt destinationsselskab: Thy Turistforening bør fortsætte

THY:Der bør fortsat være en lokal turistforening i Thy, selv om et nyt destinationsselskab fra næste år overtager markedsføringen af bl. a. Thy som rejsemål.

Det understreger Niels Jørgen Pedersen, viceborgmester og formand for Thisted Kommuners erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg.

Kommunen har i 2020 de samme midler som hidtil til turisme, men der er lagt op til, at de fleste af pengene vil blive kanaliseret over i det nye selskab, Destination NordVestkysten. Ud over Thisted omfatter det fire andre vestkystkommuner: Holstebro, Lemvig, Jammerbugt og Hjørring. Selskabet får hovedkontor i Aabybro. Konstruktionen skal dog endeligt godkendes i de fem kommuner i december.

- Vi skal se et oplæg til, hvordan den nye destination skal skrues sammen. Thisted skal have mest muligt ud af det nye samarbejde, og jeg tror på, at der bliver store midler at få fra destinationen til markedsføring, siger Niels Jørgen Pedersen (V), der er kommunens repræsentant i Thy Turistforening.

Thisted Kommune adskiller sig fra i hvert fald flere af de andre i det nye samarbejde ved, at det er en turistforening, der - med kommunal støtte - har stået for turismearbejdet. Andre kommuner varetager denne opgave direkte.

Niels Jørgen Pedersen opfordrer turistforeningen til at fortsætte sit arbejde. Og han mener godt, at det kan lade sig gøre - også med kommunal støtte til for eksempel konkrete events.

Medarbejdere overdrages

Om turistbureauet på Store Torv i Thisted skal fortsætte, det ønsker Niels Jørgen Pedersen ikke at forholde sig til. Der er lagt op til, at en medarbejder fra destinationsselskabet skal arbejde i Thisted, hvor turistchefstillingen er ledig efter at Ole Riis fratrådte pr. 1. november. De øvrige medarbejdere på turistbureauet vil ifølge Niels Jørgen Pedersen blive overdraget til det nye destinationsselskab. Alligevel mener han, at det i høj grad er op til Thy Turistforening, om der fortsat skal være et turistbureau i Thisted - og i hvilken form.

- Der har været støj om turismekonstruktionen i Thy. Men det er vigtigt med lokal forankring og et godt samarbejde mellen kommunen, destinationen og turistforeningen, påpeger han.