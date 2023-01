Trods PFAS-stoffer i vildænder: Jægere presser på for at få lov at gå på jagt igen

AGGER:Selv om nye analyser af kød fra vildænder skudt på Agger Tange viser, at fuglene indeholder store mængder af de giftige PFAS-stoffer, så presser jægerne på for at få lov at gå på jagt på tangen igen.

Det har de ikke måttet i den jagtsæson, der startede 1. september, for Naturstyrelsen, der ejer arealerne, besluttede at suspendere jagten. Det skete, efter at der var blevet konstateret PFOS over grænseværdien i fire krikænder, der var blevet skudt på Agger Tange i september 2021.

Nye prøver af ænder, der blev skudt i efteråret 2022 bekræfter altså, at der er et problem med de såkaldte evighedskemikalier i hovedparten af vildænderne, der har opholdt sig på tangen. I 18 ud af 21 ænder var grænseværdien for PFAS i kød overskredet.

Også ænder fra Harboøre Tange, hvor jagten ligeledes er suspenderet, viste sig for hovedpartens vedkommende at have for højt indhold af PFAS-stoffer i kødet i de nyeste prøver.

Til gengæld blev der også taget prøver fra to rådyr fra Agger Tange samt en hare fra Harboøre Tange, og her var grænseværdierne ikke overskredet. Begge de to rådyr havde dog et indhold af PFAS-stoffer i leveren tæt på grænseværdien.

Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, siger:

- Vi kan godt forstå, at man skal være forsigtig med ænderne, og der henviser vi egentlig til myndighedernes anbefalinger på området. Men at man ikke skal kunne jage de andre arter, det synes vi ikke giver mening. Så vi mener stadigvæk, at grundlaget for at suspendere jagten på de her arealer er usaglig.

Danmarks Jægerforbund er i tæt kontakt med de lokale jagtforeninger, hvor medlemmerne savner at kunne gå ud med hund og gevær. Forbundet afholder i nær fremtid et orienteringsmøde for lokale jægere i Nordvestjylland for at orientere om situationen og om myndighedernes vejledninger.

- Vi mener helt klart, at suspenderingen af jagt i de områder skal tages op til revision, for der er ikke fagligt belæg for, at de andre arter ikke kan jages, for de indeholder ikke bekymrende mængder, siger Niels Søndergaard, der mandag var til møde med Miljøstyrelsen, hvor han fremlagde forbundets synspunkter.

- Vi har sagt det samme til Naturstyrelsen, så vi presser myndighederne, fastslår han og tilføjer:

- Vi mener nok også, at PFOS er noget, vi kan finde næsten overalt, og jo mere vi måler, jo mere opdager vi, det er der. Så måden at løse det på er at finde nogle fornuftige vejledninger fra myndighedernes side på, hvordan vi lever med det. Og så i øvrigt sørge for at få stoppet den forurening, der allerede er der, så det ikke bliver værre.