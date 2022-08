Trods små folkeskoler: Thisted bruger mindst pr. elev

THY:Tiden er inde til en langsigtet plan for kommunens skolestruktur.

Det er budskabet i et brev, som skolebestyrelserne for alle 14 folkeskoler i Thisted Kommune har sendt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Dermed er det repræsentanter for både de største og de mindste skoler, som er gået sammen om henvendelsen til politikerne. Altså skoler med vidt forskellige interesser med hensyn til skolestruktur.

- Men det er ikke det vigtige. Vi kunne godt tænke os, at politikerne sætter sig ned og tænker over, hvad det er for nogle visioner, de har for skoleområdet. At vi får en plan - og så nogle flere penge, siger Pia Ravnborg, formand for Tilsted Skoles bestyrelse - og initiativtager til det fælles brev fra skolebestyrelserne.

Thisted helt i bund

Og sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner ligger Thisted helt i bund, hvad angår bevilling pr. folkeskoleelev.

Ifølge skolebestyrelsernes brev er der tale om en 9.-plads blandt de 11 kommuner i Region Nordjylland. Men det er 2021-tal. I år er Thisted faktisk nede på den absolutte sidsteplads - og bevillingen på lige knap 70.000 kr. pr. elev er godt 12,5 pct. under det nordjyske gennemsnit.

Samtidig er Thisted en af de kommuner i regionen, der har de mindste - og dermed formentlig dyreste - folkeskoler. 256 elever er der i gennemsnit på kommunens skoler, ifølge de kommunale nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet. Kun Vesthimmerland og Læsø har i gennemsnit mindre skoler.

- Det kan jo godt være, at der er andre metoder end at lukke skoler. Vi vil gerne have, at politikerne tænker nyt og kigger på, hvad der skal til for at der bliver et attraktivt skoletilbud både for dem, der bor i Vestervig, og for folk inde i Thisted. Og når politikerne har fået kigget på det, vil vi gerne holde et møde med dem, siger Pia Ravnborg.

- Vores dør står altid åben, siger Peter Larsen (V), formand for kommunens børne- og familieudvalg (BFU).

Han erkender, at Thisted "ikke er den kommune i landet, der bruger flest penge på folkeskolerne":

- Vi har i mange år haft en rigtig god folkeskole. Det viser undersøgelser blandt både forældrene og børnene. Men jeg er helt klar over, at vi er udfordret, og fortsat vil være det, hvis vi i de kommende år fastholder den nuværende økonomiske ramme, siger han.

I begyndelsen af året talte den da nytiltrådte udvalgsformand for en minimumsgrænse på 60 elever for skolerne. Det kunne bringe kommunens mindste selvstændige skole, Vestervig, i farezonen. Den grænse er Peter Larsen stadig tilhænger af.

Men 60 elever er i dag meget lidt til en folkeskole?

- Det kan godt være, at vi skal højere op. Men vi har en kommune, der geografisk er stor, og vi er nødt til at tilgodese hele kommunen, siger han.

Peter Larsen lover at gøre sit til, at der bliver tænkt på folkeskolen, når kommunalbestyrelsen omkring 1. september skal til seminar om næste års budget. Men om det ender med en ny skolestruktur, generelt flere penge til skolerne, eller måske begge dele - det vil han ikke spå om.

- Jeg vil ikke ødelægge forhandlingsklimaet med at melde en hel masse ud. Men jeg forstår godt, at folk er interesserede, og jeg er glad for, at skolebestyrelserne har sendt deres brev til hele kommunalbestyrelsen, siger BFU-formanden.