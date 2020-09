Trods spil og chancer: Sallingsund fik point i slutminutterne

HURUP:Der blev gået til stålet fredag aften, da HVA Sydthy hjemme i Hurup tog imod Sallingsund FC. Her var det hjemmeholdet, der sad på spillet det meste af kampen, men da fløjten lød efter 90 minutter, stod der 2-2 på måltavlen.

- Det er irriterende, at vi ikke fik tre point, fordi jeg synes, at vi sad på kampen, og det var småt med chancer, vi tillod imod os, siger træner for HVA Sydthy, Elo Nyholm.

I kampens indledning var det også HVA Sydthy, der sad på løjerne, og det resulterede i to scoringer, inden der var spillet 30 minutter. Først blev Jonas Bojesen spillet fri på kanten af feltet og sparkede bolden ind i det lange hjørne. Dernæst var det Mikkel Kys, der kunne heade bolden i mål efter et indlæg af Jonas Bojesen.

- Vores spil hang ikke sammen de første 30 minutter, men HVA Sydthy fik et gult kort midt i halvlegen, og derefter fik vi mere ro på bolden, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Og i overtalsspillet lykkedes det for gæsterne at reducere til 2-1. Det skete ved, at Morten Andersen lagde et hårdt indlæg ind i feltet, som ramte hjemmeholdets Lasse Christensensen, der ikke nåede at reagere og scorede selvmål.

I anden halvleg var det igen HVA Sydthy, der styrede kampens begivenheder, og Sallingsund skulle hænge i for ikke at komme yderligere bagud.

- Vi havde mulighederne for at score til 3-1, og det tror jeg, at det havde lukket kampen, siger Elo Nyholm.

Men HVA Sydthy formåede ikke at udnytte chancerne. Til gengæld fik Sallingsund FC bedre fat i kampens slutning, og med to minutter igen slog gæsterne til. Her lagde Henrik Markussen en dyb stikning til Kristian Kruse, der sparkede bolden gennem benene på målmanden og udlignede til 2-2.

Kampfakta

Fodbold, serie 2

HVA Sydthy

Sallingsund FC

Resultat: 2-2

Pausestilling: 2-1

Mål: 1-0 Jonas Bojesen (25), 2-0 Mikkel Kys 28, 2-1 Lasse Christensen (33) og 2-2 Kristian Kruse (88)