Truede med kniv og bat

HURUP: Onsdag formiddag udviklede et møde mellem en 36-årig mand og en 29-årig mand på en adresse på Bredgade i Hurup sig til trusler.

En politipatrulje blev tilkaldt og det viste sig, at den 36-årige havde truet den 29-årige med en kniv og et baseballbat. og den 36-årige er nu sigtet for både trusler og for at overtræde våbenloven.

Begge mænd er kendt af politiet i Thisted i forvejen.