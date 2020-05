Truede sig med kniv til godt 100 kroner i Fakta: Nu har 54-årig kvinde fået sin dom

THISTED:En 54-årig kvinde blev tirsdag i et grundlovsforhør ved retten i Holstebro idømt en såkaldt straksdom på seks måneders fængsel. Hun var sigtet for at være den person, der søndag formiddag med en kniv truede sig til et beskedent udbytte på omkring 120 kroner i Fakta på Kastet i Thisted.

Anklager ved Midt og Vestjyllands politi, Camilla Berg, oplyser til NORDJYSKE, at kvinden i retten erkendte forholdet.

- Hun forbliver fængslet til direkte afsoning, og hun modtog dommen, siger Camilla Berg.

Den 54-årige kvinde blev anholdt mandag aften sigtet, efter Midt- og Vestjyllands Politi tidligere på dagen havde udsendt et signalement og et billede af kvinden. Anholdelsen var udramatisk, har politiet oplyst.

Det lave udbytte ved røveriet skyldes, at Fakta har et system, hvor den kontante beholdning ikke er tilgængelig.