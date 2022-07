Truende krise afværget: Kendt bryghus var lige ved at løbe tør for afgørende ingrediens

THISTED: Salget af Thisted Bryghus porseøl, Porse Guld og Sweet Gale, går rigtig godt. Faktisk så godt, at bryghuset kan se bunden i lagerbeholdningen af den porse, som blev plukket sidste år.

Det var i den forgangne weekend årsag til, at bryghuset ekstraordinært måtte indkalde en flok frivillige ølentusiaster, som plukkede årets første kilo porse og dermed bidrog til, at produktionen af porseøl kan ske med uformindsket styrke hen over sommeren.

Også i 2021 oplevede Thisted Bryghus at stå i den samme ubehagelige situation med udsigt til mangel på porse. Men også her lykkedes det at skaffe tilstrækkelig mange kilo af de grønne blade med den krydrede duft, der giver smag til porseøllet.

Når bryghusets frivillige porseplukkere i august for alvor tager fat på plukningen, er opgaven helt klar. I år skal der plukkes rigtig meget porse. Faktisk 350 til 400 kilo, som bryghuset forventer bragt i hus over tre plukkedage i slutningen af august.