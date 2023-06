Turbulent år for efterskole: Nu ser vi fremad

HUNDBORG:Skoleåret 2022-23, det tredje år siden Thy Sportsefterskole åbnede i de bygninger, som tidligere husede Thylands Idrætsefterskole, blev turbulent. Og det til trods for, at afsættet var det bedste.

- Begge de to tidligere skoleår var udfordrede af corona, så vores tredje skoleår skulle være det første "normal-år", siger forstander Brian Højer Nordstrøm, om forventningerne til skoleåret 2022-23, hvor skolen med i alt 87 elever havde nået sit hidtil største elevtal. De to foregående år havde skolen henholdsvis 23 og 37 elever.

På bagkant af det tredje skoleår konstaterer Brian Højer Nordstrøm, at en god start ikke er det samme som en god afslutning og at det, der tegnede til at blive det første normale år, ikke blev så normalt som forventet.

I årets løb har Thy Sportsefterskole af en lang række forskellige årsager taget tidlig afsked med 40 elever. Skolen har to gange været i mediernes søgelys og har lagt ryg til kritik af forhold som manglende rengøring, rod og uhumske forhold i elevfløjene, mangel på voksentilsyn og på aktiviteter - og senest kritik af at "sælge" sig selv på nogle tilbud, som skolen ikke har.

Også plusser

Men der er også plusser. For nogle uger siden brugte det internationale mode- og livsstilsmagasin Vogue sportsefterskolen som eksemplet på efterskolen som en særlig dansk skoleform og på, hvordan skolen med sin beliggenhed brugte bølgerne på Cold Hawaii som grundlag for nogle af sine tilbud.

- Artiklen i Vogue var nærmest en skamros, siger Brian Højer Nordstrøm, som i september 2022 blev kontaktet af journalisten Brandon Presser, der ville bruge skolen som en del af en beskrivelse af Thy og som fortællingen om et modstykke til det amerikanske skolesystem.

- I USA er det normalen i skolen, at "lige børn leger bedst". På en efterskole er ingen mere lige end andre, for alle er ens, siger Brian Højer Nordstrøm, som indlogerede Brandon Presser på skolen i nogle dage, for at opleve efterskolelivet på tætteste hold.

- Jeg er spændt på det skoleår, vi skal i gang med. Her og nu kan jeg ikke vurdere, hvor meget den negative omtale har ramt os, siger Brian Højer Nordstrøm. Foto: Jens Fogh-Andersen

Spørgsmålet er bare, om positiv omtale i et internationalt mode- og livsstilsmagasin kan opveje den negative omtale, skolen har lagt ryg til i hjemlige medier.

- Artiklen i Vogue var tyk-tyk positivitet. Selvfølgelig skal vi da være glade for det, men realistisk er det ikke her, tingene flytter sig for os. Jeg håber, vi har set de sidste øv-historier om skolen i de hjemlige medier, men ved også, at ingen kan gardere sig mod en kedelig sag, der pludselig dukker op og de negative konsekvenser, det kan medføre. Heldigvis er ikke alt negativt. Vi får også positive tilbagemeldinger fra tidligere elever og deres forældre. De kommer bare ikke i medierne, siger Brian Højer Nordstrøm.

Ser indad

Omtalen har givet skolen anledning til at se indad. Så frem for at starte næste skoleår med flest mulige elever for så i løbet af året at tabe halvdelen af dem, vælger skolen at "down-size" til omkring 60 elever i skoleåret 2023-24. De fordeles på en 8. årgang, en 9. og en 10. årgang.

- Jeg er spændt på det skoleår, vi skal i gang med. Her og nu kan jeg ikke vurdere, hvor meget den negative omtale har ramt os, siger forstanderen som mener, at skolens udfordringer i år til dels skyldes, at de indbyrdes forventninger mellem skole og elev ikke har været tilstrækkelig godt afstemt.

- Vi spørger ind til, hvad de kommende elever har med i bagagen - og hvad de måtte have af behov, der kræver særlig støtte, men vi møder også forældre, som kommer med en forestilling om, at et efterskoleophold er den mirakelkur, der får alle tidligere problemer til at gå væk. Og sådan er det ikke, siger Brian Højer Nordstrøm.

- Vi skal ikke pylre vores elever gennem livet - og de skal også gøre rent, fordi det er en del af den proces, det er at være menneske, siger han.

Frafald frustrerer

På bagkant af det seneste skoleår konstaterer han, at skolen har fået nogle ridser i renommeet som måske kunne være undgået med andre præmisser for nogle elevers ophold, eller hvis tingene havde været struktureret anderledes.

- Det frustrerer mig, at vi har mistet så mange elever i årets løb, og at mange af dem er "sanktioneret" hjem af flere forskellige årsager. Men vi har ikke været ramt af en kollektiv "nu tager vi børnene hjem...-bølge", siger Brian Højer Nordstrøm.

Han forklarer, at Undervisningsministeriet er orienteret om det store elevfrafald - og om årsagerne til det. Tallene siger, at 10 elever er stoppet uden begrundelse.

- Det tal er træls, for der kan ligge meget i at "stoppe uden begrundelse", siger Brian Højer Nordstrøm, som til gengæld har et godt overblik over årsagerne til, at andre elever er stoppet før tid.

Det skyldes forhold som sociale udfordringer, der gør, at børnene ikke fungerede på skolen, social angst og vanskeligheder ved at være sammen med andre og ved at indgå i relationer med andre. Nogle er bedt om at stoppe efter gentagne gange at have overtrådt skolens regler eller fordi de har haft svært ved at kende forskel på mit og dit - og så er der dem, der er stoppet, fordi de var tæt på at blive smidt ud.

- Vi har en stor flok unge mennesker, som skal fungere sammen, så fremover kommer vi til at se klarere regler og retningslinjer med fokus på, at eleverne er her for at udvikle sig med vægt på læring, sport, talentarbejde - og for at udvikle sig som mennesker.