Turisme: Der er noget at komme efter i Vilsund

VILSUND:Hvad er der at komme efter for turister i Vilsund?

En hel del, mener en gruppe aktive vilsundborgere - fra begge sider af sundet - som nu har udgivet en folder med både seværdigheder og indkøbs- og overnatningsmuligheder ved sundet.

Selv om der ikke er tale om en turistmagnet på linje med for eksempel Vorupør, så har Vilsund sin egen tiltrækning - i kraft af, at det er et overfartssted med en meget smuk bro, påpeger Laurids Mortensen, der selv bor på østsiden af broen.

For de vandsportsinteresserede er der tilbud i både Vilsund Vest og i Sundby Mors Havn.

Og med folderen lanceres en række guidede ture på vandreruter på begge sider af sundet. Det er Thorkild Møller fra Sundby Mors, som står for disse ture.

Erhverv og bosætning

Arbejdsgruppen bag folderen er etableret på baggrund af projekt ”Erhvervsudvikling og bosætning Vilsund - samarbejde på tværs af Limfjorden” - et projekt, som gennemføres af Vilsund Erhvervsråd med støtte fra Landdistriktsrådet på Mors, Thisted Kommune og LAG Thy-Mors.

Medlemmerne af arbejdsgruppen er Anita Leegaard Pedersen, (OK+, Vilsund), Gurli Christensen, (Hotel Vildsund Strand), Thorkild Møller, (Tur Guide Thy), Flemming Søvndal Nielsen (Langbjerggaard/Thy Race) samt Dorte Ellebæk og Laurids Mortensen.

Folderen er distribueret til turismeaktører i Thy og på Mors.