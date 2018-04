Turistchef hædret med Thyprisen 2018

THISTED: Det var en glad og rørt Ole Riis Christensen, der lørdag eftermiddag blev kaldt op på scenen i teltet på Store Torv for at få overrakt Thyprisen 2018.

Prisuddelingen skete i forbindelse med Landsbygruppen Thys store arrangement Thymødet, hvor der blev sat fokus på Thy og landdistrikterne i form af debatter om blandt andet erhverv, uddannelse, bosætning og iværksætteri, samt en YouTube-workshop. Dertil kom musik, smagsprøver på lokal mad, mulighed for at få en snak med lokale politikere og meget mere.

Lars Peter Kjær Christensen, formand for Landsbygruppen Thy, begrundede valget af Ole Riis som årets prismodtager med de mange initiativer, der er sat i værk i løbet af de seneste ti år, hvor han har haft jobbet som turistchef. Det gælder for eksempel Thy på Strøget, Torvehallerne, sommerbusserne, vinterbadefestivalen og projektet omkring en filial i Doverodde af Statens Museum for Kunst.

Umiddelbart forud for prisoverrækkelsen havde foreningen FAST været hovedarrangør på en debat om fremtidens sygehusvæsen.