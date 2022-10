Turistforening står til opløsning: Afløses måske af fond

THY:En fond, der får til formål at støtte events og aktiviteter inden for turisterhvervet.

Det kan blive afløseren for Thy Turistforening, som i hvert fald i sin nuværende form står til at blive opløst på en ekstraordinær generalforsamling 30. november.

Baggrunden er det nye budget for Thisted Kommune, hvor det hidtidige tilskud til turistforeningen forsvinder. I stedet skal kommunens samlede turismebudget på 3,2 mio. kr. tilfalde Destination Nordvestkysten, der omfatter fem kystkommuner fra Holstebro i syd til Hjørring i nord.

Siden nyheden kom ud med kommunalbestyrelsens budgetforlig 30. september, har turistforeningens bestyrelse været i tæt dialog med direktøren for Destination Nordvestkysten, Peter Krusborg Pedersen. Målet har været at sikre en bæredygtig udvikling af turisterhvervet i Thy.

- Jeg føler, at der i høj grad er blevet lyttet til vores tanker og ideer til en fremtidig udvikling, og jeg er sikker på, at vi har fundet en fælles forståelse af, hvad der er bedst for turistaktørerne her lokalt i Thy, siger Michael Thinggaard, formand for Thy Turistforening, ifølge en pressemeddelelse fra turistforeningen.

I budgetforliget, som en enig kommunalbestyrelse stod bag, udtrykker politikerne en klar forventning om "en lokal forankring af turismeindsatsen kombineret med midler til opgaverne, som tidligere blev udført af Thy Turistforening".

Destinationsdirektør Peter Krusborg lover, at tilskuddet fra Thisted Kommune vil komme til at arbejde "i Thy og for Thy":

- Vi arbejder på at få to medarbejdere med over, og vi glæder os til at være med til at styrke turisterhvervet i Thy, siger han.

En meget støre plade

Michael Thinggaard tror på, at turistaktørerne i Thy med en ny fond kan komme til at "spille på en meget større spilleplade". Og at de kan stå på egne ben.

Turistfonden kan blive en partner for Destination Nordvestkysten. Og fondens bestyrelse vil kunne fungere som det turismeråd, som kommunalbestyrelsen vil have oprettet i forbindelse med den nye samarbejdsaftale med Destination Nordvestkysten.

Samtidig beklager turistforeningsformanden, at kommunens samlede bevilling til turisme er blevet beskåret fra 3,7 til 3,2 mio. kr.

Men han erkender, at tiden nok er inde til at samle kræfterne i én organisation. Og han er optimist på turisterhvervets vegne.

- Den succes, vi har haft med at få Thy på verdenskortet, vil fortsætte. Vi rider på toppen af en bølge: Alle kender Thy, siger han.