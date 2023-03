Turistråd: Nyt navn, men mange af de samme opgaver

THY:Thy Turistråd. Det bliver det nye navn for Thy Turistforening, efter at foreningen ikke længere har nogen ansatte, og efter lukningen af det turistbureau, som foreningen har stået for for.

Det formelle navneskifte afventer dog en vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der senere skal gennemføres sammen med andre vedtægtsændringer, oplyser Mai Knudsen, indehaver af pandekagecafeen Kesses Hus i Klitmøller, og nyvalgt formand for det, der altså stadig hedder Thy Turistforening.

Ændringerne kommer efter, at Thisted Kommune i efteråret besluttede at kanalisere hele kommunens tilskud til turisme over i Destination Nordvestkysten, samarbejdet mellem fem kystkommuner.

Men trods navneskiftet og det manglende tilskud er foreningens opgaver for en stor del de samme:

- Vi skal være det organ, der taler turisterhvervets sag i Thy, og vi skal fortsætte det store arbejde med brandingen af Thy. Og så skal vi være en god samarbejdspartner med destinationen, siger Mai Knudsen.

Hun er sikker på, at Thy kommer til at fylde mere i Destination Nordvestkystens arbejde, i og med at Thisted nu bidrager mere end de andre kommuner - og at destinationen har fået to medarbejdere i Thy, nemlig Mai Manaa og Karina Dam Sørensen, der har fået kontor på Hanstholm Fyr.

- Nu giver vi den fuld knald, og jeg tror på at vi vinder på et alle sammen, siger Mai Knudsen.

Ingen Thy Guide - og dog

Ændringerne betyder farvel til den Thy Guide, som Thy Turistforening hidtil har udgivet. Overnatningssteder, caféejere og andre turistaktører vil dog stadig kunne tilbyde gæsterne en tryksag, som kan vise vej til oplevelser i Thy. Men der bliver tale om en mindre udgivelse med et landkort og et kortfattet indeks til oplevelsesmulighederne.

- Turistinformationen kører i dag på det digitale. Men et er vigtigt, at vi også har noget fysisk at kunne give gæsterne, siger Mai Knudsen.

På formandsposten afløser hun Michael Thinggaard fra Hotel Thinggaard i Hurup, der dog fortsat er medlem af bestyrelsen. Ny næstformand er Mikael Lassen, brugsuddele i Frøstrup.

I øvrigt har bestyrelsen fået fire nye medlemmer: Ellen Nicolajsen (Thy Whisky, Sønderhå), Alexander Bengtsen (Vild Is, Vorupør), Lone Kiel Andersen (Agger Iscafé), og Maj Fjord Nielsen (Nystrup Camping, Klitmøller).