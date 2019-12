Turistsamarbejde får ja - men skal forankres lokalt

THY:- Der har været utrolig mange usikkerheder. Og vi ved stadig ikke 100 procent, hvad vej det vil gå. Men det er blevet mere konkret nu.

Det siger Niels Jørgen Pedersen (V), formand for Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg (EAKU) - og kommunens repræsentant i Thy Turistforenings bestyrelse - om det nye turismesamarbejde, Destination Nordvestkysten.

Samarbejdet omfatter fem vestkystkommuner, og er foreløbig aftalt af borgmestrene i de fem kommuner. Inden jul skal det vedtages endeligt i de respektive kommunalbestyrelser. Thisted er kommet et skridt nærmere en godkendelse, efter at et enigt EAKU onsdag nikkede ja til aftalegrundlaget for det nye selskab. Men det skete med den tilføjelse, at der også fremover skal være ”lokal forankring” i arbejdet med turisme.

Samtidig har udvalget besluttet, at Niels Jørgen Pedersen og formanden for Thy Turistforening, Rasmus Fejerskov, bliver Thisted Kommunes repræsentanter i bestyrelsen for det nye selskab.

En stærk turistforening

De øvrige kommuner i det nye samarbejde er Holstebro, Lemvig, Jammerbugt og Hjørring. Mens der i nogle af kommunerne ikke længere findes en turistforening, er det i Thisted Thy Turistforening, der - med kommunal støtte - står for driften af Thy Turistbureau og for markedsføringen af Thy som turistdestination i øvrigt.

Sådan har det været indtil nu. Og også med det nye destinationssamarbejde vil der stadig være en stor rolle at spille for turistforeningen, understreger Niels Jørgen Pedersen.

- Jo stærkere lokalt turisterhverv vi har, jo mere kan vi få trukket til området. Vi har en stærk turistforening, som kan være med til at få tingene trukket hertil, siger han.

Turistchefstillingen i Thy har været ledig, siden Ole Riis fratrådte pr. 1. novenber. Men turistforeningen har netop ansat Mai Manaa som ny ”konstitueret turistchef” for et år.

Også penge til turistforening

Men i hvilken udstrækning, der bliver penge til at aflønne en turistchef og de øvrige medarbejdere på Thy Turistbureau, når det nye selskab bliver en realitet pr. 1. april 2020, det kan Niels Jørgen Pedersen ikke svare på.

- Det skal de afgøre i turistforeningen. Med den nye lov om destinationer vil kommunerne dog ikke have de samme muligheder som hidtil for at yde tilskud til en turistforening. Men ifølge Niels Jørgen Pedersen vil der også fremadrettet være ”en økonomi til turistforeningen”:

- Der er nogle opgaver, som skal gå gennem destinationen. Turistforeningen kan i hvert fald lave events, men der kan også være andre opgaver, siger han.

1,6 mio. kr. til destinationen

I Thisted Kommunes budget for 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. i driftstilskud til Thy Turistforening, plus 0,4 mio. kr. til markedsføring. Men af dette beløb vil knap 1,6 mio. kr. i stedet gå til driften af Destination Nordvestkysten, der får et samlet budget på 9 mio. kr.

Destinationen skal have hovedsæde i Jammerbugt Kommune - nærmere bestemt på Skeelslund ved Aabybro, hvor også Dansk Kyst- og Naturturisme har til huse.

Den direktør for selskabet, som man lige nu er i gang med at finde, får altså kontor her. Der bliver dog også et kontor i Lemvig Kommune.

I øvrigt er det planen, at der skal ansættes ”key account-medarbejdere” i hver af de fem kommuner.