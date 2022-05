Tvillingebrødre fra Thy tog på en vild rejse - og fandt hinanden igen

THY:De er født med syv minutters mellemrum. Og som børn lignede de hinanden så meget, at de fik syet forbogstaverne "M" og "R" på deres fodboldshorts, så træneren i Nors Boldklub kunne finde ud af, hvem der var hvem.

Under hele deres barndom i Thy var tvillingerne Michael og René Mallin nærmest uadskillelige. De tog sammen ud på ture i naturen. Og ikke mindst spillede de fodbold sammen, både i klubben og med kammerater hjemme på den boldbane, som hørte til det nedlagte landbrug ved Nors, hvor familien boede.

Så da deres far på et tidspunkt ville give brødrene hver sit værelse og opførte en skillevæg, gik der ikke ret lang tid, før den var revet ned igen.

Michael og René voksede op med en kærlig far, mens forholdet til brødrenes mor var udfordrende. Til gengæld havde de hinanden - også uden, at de nødvendigvis behøvede at snakke så meget sammen.

- Vores barndom var også utryg, fordi vi ikke altid vidste, hvor vi havde vores mor. Men vi passede meget os selv, og vi var sammen hele tiden, fortæller René Mallin.

For at komme væk

Sådan var det, indtil tvillingebrødrene var 18 år, og René blev kæreste med Miriam fra Snedsted. De to havde mødt hinanden i Fakta i Thisted, hvor de begge arbejdede.

Men det nye kæresteforhold skabte afstand mellem de før så tætte brødre.

- Det var min mulighed for at komme væk fra det, jeg kendte derhjemme. Jeg forbandt nok min bror med den dårligdom, der var derhjemme, og så trak jeg mig lidt, fortæller René Mallin.

Kløften mellem tvillingbrødrene voksede sig kun større, selv om Michael nogle år senere også fandt sig en kæreste. Mens han bosatte sig i Kolding, hvor kæresten Camilla er fra, flyttede René og Miriam til Aalborg. Og selv om selv om Michael i en periode hjalp sin bror med at bygge hus i Vestbjerg nord for Aalborg, var forholdet stadig ikke som før.

Michael (til venstre) meldte sig selv og broren til programmet - uden at spørge først. Men René var hurtig til at sige ja. Foto: Tobias Trampe/TV 2

Der skulle et dødsfald til, før de for alvor kunne nærme sig hinanden. I 2020 mistede brødrene deres far, Georg, der døde efter et kort sygdomsforløb, kun 57 år gammel.

- På det tidspunkt finder vi ud af, at vi er nødt til at være der mere for hinanden, hvis vores forhold skal blive bedre, fortæller Michael, der - efter at han først uddannede sig til bager - blev elektriker og elinstallatør. René er tømrer og bygningskonstruktør og har i dag eget firma.

Tilmeldte sig selv og sin bror

Brødrene kom faktisk tættere på hinanden efter farens død. Men for et års tid siden fik Michael ideen til, hvordan deres forhold kunne blive endnu bedre. Han havde set første sæson af reality-serien "Først til verdens ende", hvor par dyster mod hinanden om at nå først frem til en række destinationer - uden at flyve, og uden kreditkort eller mobiltelefoner.

Og da TV 2 i foråret 2021 søgte deltagere til en ny omgang "Først til verdens ende", tilmeldte Michael Mallin sig selv og sin bror.

- Jeg sagde det først til ham efter det første af de seks-syv nåleøjer, som man skal igennem i løbet af castingprocessen, fortæller Michael.

En ny udfordring

René havde også set serien, og var klar til at sige ja. Men en ny udfordring stødte til, for i maj sidste år - da castingen var gået i gang - blev han diagnosticeret med sklerose.

Heldigvis var sygdommen ikke så alvorlig, at den forhindrede de fysiske strabadser, som "Først til verdens ende" indebærer. Men neurologerne på Aalborg Sygehus sagde god for, at René Mallin godt kunne være med. Og kun én gang under den halvanden måned lange tur gav sygdommen ham problemer.

- Jeg fik et lille nedbrud, der havde at gøre med, at jeg blev meget stresset. Så lukker min hjerne bare ned, fortæller René.

Det skete i den ukrainske hovedstad Kyiv, som var et af målene for deltagerne i programmet - der vel at mærke blev optaget i efteråret sidste år og altså længe inden den russiske invasion.

Armbånd i Istanbul

På en af de følgende destinationer, i Istanbul, blev René testet positiv for corona. Men det var også her, han fik sagt undskyld til sin bror for sit svigt 17 år tidligere.

Hvorefter René fiskede to armbånd frem fra sin rygsæk. Armbåndene, der er lavet af en line af den ubrydelige slags, som ellers bruges i faldskærmsudspring, har Michael og René gået med siden.

René og Michael skåler på, at de har fået lukket dørende for det, der har ødelagt deres forhold Foto: Tobias Trampe/TV 2

Efter endnu flere strabadserende ture ud til diverse europæiske afkroge er en rejse fra Gibraltar syd for Spanien til Portree på den skotske ø Skye den næstsidste udfordring for holdene. Vel at mærke de af dem, der ikke er blevet sendt hjem undervejs.

Michael og René er stadig med i konkurrencen - på trods af, at de har måttet være meget sparsommelige med de udleverede kontanter, efter at de tidligt i ekspeditionen kom til at bruge mange tusinde kroner på taxa i det nordlige Finland.

Udfordringerne på turen fra Gibraltar til Skotland er emnet for det afsnit af serien, som sendes mandag - men som allerede nu kan hentes på TV 2 Play, hvor hele serien også ligger.

Hvordan brødrene fra Thy i sidste ende klarer sig i konkurrencen om de 250.000 kr., som er præmien til det hold, der når først til København - det afsløres i den 8. og allersidste episode, der sendes mandag 30. maj.

Alle strabadserne værd

Men i alle tilfælde: Det var alle strabadserne værd, fastslår René og Michael - også selv om det var meget hårdt for dem at være væk fra deres respektive familier.

Begge er stadig sammen med de kærester, de mødte som helt unge, og hvert af parrene har to børn - Michael og Camilla en dreng og en pige på otte og fem år, René og Miriam to piger på fem og to.

Det var en hård tur, René (til venstre) og Michael Mallin tog ud på i efteråret - ikke mindst fordi de var uden kontakt til deres familier i halvanden måned. Men det var det hele værd, fastslår tvillingebrødrene. Foto: Peter Leth-Larsen/TV 2

Tvillingebrødrene er enige om, at det har været det vildeste eventyr. Men også en tur, som virkelig har haft betydning for deres indbyrdes forhold:

- Vi har haft mange dybe snakke om, hvordan vi har oplevet forskellige episoder. Det har bare gjort, at vi kunne lukke døren for alt det, der har været svært fra vores barndom og ungdom, fortæller Michael.

Men skal man virkelig rejse mange tusinde kilometer gennem Europa for at opnå det?

- Vi kunne også have taget 14 dage til Bornholm. Men vi rejste uden mobiltelefon, og vi skulle hele tiden opsøge andre mennesker og samarbejde om projektet, siger han.

René supplerer:

- Ja, det var nødvendigt, at vi kom ud af vores comfort-zone og virkelig blev udfordret. Det bliver man ikke på en fisketur. Men det gør man, når man står i Ukraine, uden kreditkort eller telefon. Og når man ikke kan snakke med nogen, fordi der er ingen, der kan engelsk ...