Tvivl kom arrangør af blomsterudstilling til gode: Men det vil ikke ske igen, fastslår kommunes tekniske direktør

Det var helt i overensstemmelse med reglerne, at kommunen krævede blomsterudstillingen "Håb - naturens stemme" lukket, for udstillingen krævede en byggetilladelse efter bestemmelserne i BR18. Derfor skulle kommunen ikke have ladet tvivlen komme udstillingen til gode, da det efter nogle dage blev besluttet at lade udstillingen genåbne, fremgår det af en redegørelse om sagen. Foto: Bo Lehm