Tvivlen blæst af vejen: Støtter undersøgelse af havvind i Vigsø Bugt

THISTED:- Vi bakker op.

Det siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) efter kommunens økonomiudvalg har præciseret, at Thisted Kommune støtter muligheden af at give tilladelse til en forundersøgelse af et havvindmølleprojekt i Vigsø Bugt - og ikke som Energistyrelsen mente at udlede af det høringssvar, kommunalbestyrelsen godkendte i september, gjorde indsigelse mod projektet, der er søgt under "åben-dør-ordningen".

I ansøgningen fra Anker Development er skitseret to muligheder for havvindmøller i Vigsø Bugt. den ene omfatter en park med en kapacitet på 450 MW leveret af 30 15 MW-vindmøller, den anden mulighed er en park med kapacitet på 336 MW. Her indgår 56 vindmøller hver på 6 MW.

Tvivlen op kommunens holdning er opstået, fordi kommunalbestyrelsen 20. september godkendte et høringssvar til Energistyrelsen med en bemærkning om, at kommunen foretrækker en havvindmøllepark ved Hanstholm Havn på et statsligt reserveret område til udbud af havvind frem for en havvindmøllepark i Vigsø Bugt - og at projektet ved Hanstholm Havn, som tidligere er afvist i den såkaldte "åben-dør-ordning", skal revurderes.

To veje til at etablere en havvindmøllepark I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben-dør-procedure.

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse.

Ved åben-dør-proceduren ansøger man selv om tilladelserne på en selvvalgt placering. Det sker ved, at man som projektudvikler indsender en uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område. Energistyrelsen - Information til borgere om åben-dør-ordningen VIS MERE

"Selv om Thisted kommune er positivt stemt overfor "Vigsø Bugt", er det Thisted kommunes opfattelse, at "Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn" er at foretrække frem for "Vigsø Bugt" især pga. de øgede visuelle gener for borgerne ved gennemførsel af "Vigsø Bugt"", lyder formuleringen i høringssvaret.

Her fremgår også, at kommunen indstiller, at en tidligere afvisning af "Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn" revurderes med henblik på at gennemføre en forundersøgelse af dette projekt. I det tilfælde, at det ikke viser sig muligt at gennemføre forundersøgelsen, ønsker kommunen, at der gives tilladelse til en forundersøgelse af havvindmølleprojektet i Vigsø Bugt. Men kommunalbestyrelsen foretrækker, at en havvindmøllepark ved Hanstholm Havn får første prioritet i forhold til Vigsø Bugt, hvis der skal gives tilladelse til en forundersøgelse.

Formuleringerne i høringssvaret førte til reaktioner fra Energistyrelsen, som gør opmærksom på, at "der ikke kan stilles vilkår for kommunens indsigelse", men at kommunen alene skal tage stilling til sin holdning til en tilladelse til forundersøgelsen for havvindmølleprojektet i Vigsø Bugt. Det er således ikke muligt at koble høringssvaret op på et havvindmølleprojekt ved Hanstholm Havn.

Meldingen fra Energistyrelsen var derfor årsag til, at økonomiudvalget skulle præcisere, om kommunens høringssvarvar en indsigelse mod projektet i Vigsø Bugt - eller ikke.

Beslutningen i økonomiudvalget lyder: Høringssvaret skal ikke tolkes som en indsigelse.

- Vi havde stillet nogle forslag til ændringer i vores høringssvar. Det gik ikke. Opgaven var alene at tage stilling til projektet i Vigsø Bugt, og det projekt bakker vi op, siger Niels Jørgen Pedersen.

Havvindmølleparken i Vigsø Bugt kom ind som et forslag i "åben-dør-ordningen", hvor det er muligt at fremsende forslag til nye havvindmølleparker. "Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn" er afvist i "åben-dør-ordningen" fordi den tænkes placeret i et statsligt reserveret område til udbud af havvind.