Tysk familie ramt i frontalt sammenstød

KOLDBY:En tysk familie blev onsdag ramt i et frontalt sammenstød, der skete omkring klokken 13 på Vestervigvej i Sydthy, tæt på krydset ved Iruplundvej.

En 61-årig mand fra Mors kom kørende i retning mod Koldby, da han ifølge Lokalpolitiet i Thisted trak over i den modsatte vognbane. Derved kørte han frontalt ind i den tyske families bil. Familien består af tre medlemmer på henholdsvis 49, 47 og 18 år.

Både den 61-årige morsingbo og den 49-årige fører af den tyske bil, af politiet betegnet som henholdsvis part et og to, blev efter sammenstødet overført til hospitalet i Aalborg.

- Part ét med muligt bækkenbrud. Part to har vi ikke lige en status på, oplyser Henrik Jensen, fungerende politikommissær i Thisted.

De øvrige to medlemmer af den tyske familie blev kørt til observation på hospitalet i Thisted.

Politiet kan ikke oplyse årsagen til, at den 61-årige kørte over i den modsatte vognbane, idet man ikke har haft mulighed for at afhøre manden endnu.