Tysk soldat kæmpede for Danmark i 1864: Siden optrådte han som spøgelse

Ole Korsgaard Andersen og Asger Knudsen ved Friederich Wilhelm Cunz' grav i hjørnet af Øster Vandet Kirkegård, hvor De Danske Våbenbrødre sørgede for, at han fik en grav med en mindeplade. De øvrige jernkors har ikke noget med ham at gøre, men er formentlig alle mindesmærker, der er blevet flyttet fra nu sløjfede grave andre steder på kirkegården.