Tyske turister fik chok: Flammer i sommerhus

THY: Et stort sommerhus på Tingbakken syd for Klitmøller i Thy blev søndag aften ramt af brand.

Ilden opstod i en vinkelbygning med swimmingpool, men det lykkedes for brandfolkene at forhindre flammerne i at ødelægge hele sommerhuset.

Det var et ældre, tysk ægtepar i sommerhuset, som opdagede ilden søndag omkring kl. 18.44.

- De var noget rystede, fortæller indsatsleder Claus Sejer Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Sommerhus brand

Sommerhuset har græstag, hvor meget nu er brændt, men skaderne er værst i den del af huset, hvor der er swimmingpool og diverse teknik.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi opstod ilden muligvis på grund af en kortslutning i en vaskemaskine.

Det ældre, tyske turistpar har holdt ferier i Danmark gennem 25 år, men har aldrig før oplevet noget så dramatisk.

Det sommerhus, de kender så godt, er nu ubeboeligt, og politiet kørte dem til et hotel i Thisted, hvor de blev indlogeret.