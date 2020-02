Tyve gik efter dyre designerstole

THY:Arkitekttegnede møbler og lamper er i høj kurs hos indbrudstyve. I weekenden fik politiet to anmeldelser om indbrud i sommerhuse i Thy, hvor der begge steder er stjålet dyre Børge Mogensen-stole.

Det ene af indbruddene er sket i et fritidshus på Kanalvej i Taabel ved Vestervig i perioden mellem 14. januar og 14. februar. Et vindue til soveværelset er brudt op, og der er stjålet seks spisebordsstole designet af Børge Mogensen. Ifølge Lokalpolitiet i Thisted har stolene en værdi af 10.000 kroner.

Et fritidshus på Michel Wester i Klitmøller har tilsyneladende stået ubeboet hele vinteren, for her blev det først 15. februar opdaget, at der i perioden fra 30. november 2019 og frem til den nævnte dato i februar har været indbrud i huset. Et vindue til stuen er brudt op, og der er stjålet seks Børge Mogensen stole med papirfletsæder til en værdi af 24.000 kroner.