Tyve gik efter fritidshuse

THY: Julen har generelt været fredelig i Thy, lyder det fra lokalpolitiet i Thisted 3. juledag.

- Det har generelt været fredeligt og mere end de forrige år. Fritidshuse har været mere udsatte for indbrud end beboelsesejendomme, hvor vi kun har registreret et indbrud, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted og peger på, at politiets forebyggende indsats muligvis har haft en gavnlig effekt.

På Gunhildsvej i Vestervig har tre ejendomme haft ubudne gæster mellem 5. til 22. december. Fra to ejendomme er der blandt andet stjålet porcelæn og køkkenudstyr. Derudover er der stjålet et Appletv, tøj, tv og et stereoanlæg.

Stole til 12.000 kr.

Fra Johns Vej i Klitmøller har tyvene taget en Wegnerstol, puder og billeder med sig 22. december. På to ejendomme på Blåmunkevej i Voruprør har der været indbrud mellem 24. november og 22. december været indbrud, hvor der blandt andet er stjålet dyner og puder.

På Pighvarvej i Vorupør er tre Wegner Y-stole stjålet i juledagene eller tiden op til. Stolene er 12.000 kr. værd.

Indbrudstyve har forsøgt at begå indbrud i en ejendom på Sandtornvej i Vorupør mellem 4. november og 23. december. De havde dog ikke held med deres forehavende ifølge Jørgen Jensen.

Tyvene er typisk kommet indenfor ved at bryde vinduer eller terrassedøre op.