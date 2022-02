Tyve gik målrettet efter værktøj: Politiet søger vidner til stribe af indbrud

THISTED:Natten mellem onsdag og torsdag har ukendte gerningsmænd slået til mod fire adresser i Thisted.

Indbrudstyvene er gået systematisk efter værktøj, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

- Vi formoder, at der er en sammenhæng mellem de her fire indbrud, og vi vil gerne opfordre alle, der har set noget mellem onsdag og torsdag, til at henvende sig på telefon 114, siger Jørgen Jensen.

En elektrikerbil, der holdt parkeret på Skolevænget, fik knust en siderude, og tyvene løb derefter med værktøj for 85.000 kr.

På Søbrinken slog tyvene til mod en villa på Søbrinken, som var ved at blive renoveret. Her blev ligeledes stjålet en større mængde værktøj til ukendt værdi.

På Spangbergsvej brød tyvene et vindue i en garage op og løb med et større antal el-værktøj.

Endelig gik det ud over en villa på Agerland, hvor et vindue blev brudt op og der ligeledes er stjålet diverse værktøj.