Tyve snuppet på fersk gerning på skole

THISTED: To 18-årige mænd blev anholdt natten til fredag efter de var brudt ind på Tingstrup Skole i Thisted.

Alarmen gik omkring kl. 1, og på overvågningsbillederne kunne man se to mænd inde på skolen. Politiet blev tilkaldt, og en patrulje blev straks sendt til stedet.

- De to mænd kunne ikke rigtig forklare, hvad de lavede inde på skolen midt om natten. Vi sendte også en hundepatrulje til stedet og fik gennemsøgt et område omkring skolen, hvor der blev fundet flere genstande som stammer fra skolen, fortæller vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

De to unge mænd er sigtet for indbrud og tyveri. Politiet vil også gerne have fat i en tredje mand, som de kender identiteten på. Han var også til stede og er mistænkt for at have været med til indbruddet.