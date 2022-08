Tyve stak af på cykel efter smykkekup: Midt om natten ringede telefonen hjemme hos Birte

THISTED:Birte Olesen har prøvet det før. For fire-fem år siden var der også indbrud i hendes modebutik LINK i Thisted. Natten til onsdag skete det igen. En stor sten blev kastet gennem ruden i facadedøren, og gerningsmændene har kunnet klemme sig igennem hullet i den smadrede rude.

Indbruddet skete omkring klokken 04. Alarmen gik straks i gang, og der har muligvis også været forbipasserende ude på gaden. I hvert fald tog gerningsmændene hurtigt flugten, kan Birte Olesen konstatere.

- Heldigvis ser det ikke ud til, at de har nået at stjæle nær så meget, som da vi havde indbrud sidst. Dengang blev der stjålet for mange hundredetusinde kroner, siger butiksindehaveren.

Indbrudstyvene havde især rodet i montrerne på disken. Foto: Ida Smith

Hvor meget der præcis er stjålet denne gang, havde hun onsdag morgen ikke overblik over endnu.

- Det ser ud til, at de mest har rodet omkring disken, hvor de har stjålet ringe fra et par montrer. Jeg tror ikke, at det ser så voldsomt ud. Men vi er ikke færdige med at gennemgå butikken, fortalte hun, mens hun havde travlt med at støvsuge for at gøre klar til at kunne åbne.

Forretningen sælger både tøj, smykker, ure, tasker og hudplejeprodukter.

Modebutikken LINK, Thisted, havde indbrud natten til onsddag. Foto: Ida Smith

Birte Olesen har haft forretningen LINK i Thisted i 17 år. Hun bor i Odense, så da politiet ringede klokken lidt over fire om natten, gik der lige nogle timer, før hun var fremme for at tage skaderne i øjesyn.

Nu håber hun, at det lykkes politiet at finde frem til gerningsmændene. Ifølge vagtchefen fra Midt- og Vestjyllands Politi havde flere vidner set to mænd stikke af fra butikken. De cyklede væk ad gågaden i vestlig retning.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.