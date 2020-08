Tyve ville stjæle dyr skulptur ved gymnasium

THISTED:En skulptur, der ifølge politiet har en værdi af 250.000 kroner, blev i weekenden forsøgt stjålet fra dens plads ved Thisted Gymnasium. Tyvene opgav dog forehavendet og efterlod skulpturen væltet og itugået ved siden af soklen.

Det drejer sig om skulpturen ”Stablet” af Bent Sørensen. Den over to meter høje skulptur, der er af bronze, blev foræret til Thisted Gymnasium i 1998 af Ny Carlsbergfondet.

Skulpturen består af flere sammensatte dele, og det øverste stykke er gået af, da den væltede.

Skulpturen "Stablet" af Bent Sørensen. Foto: Peter Mørk

Ifølge gymnasiets rektor Søren Christensen ser det dog ud, som om at den del, der er knækket af, er knækket i svejsningen.

- Jeg tænker, at det er et heldigt snit. Det virker til, at selve delen er intakt. Det ser ud til, at skulpturen ikke er gået yderligere i stykker og vil kunne sættes sammen igen, mener han.

Søren Christensen oplyser, at gymnasiet nu vil kigge optagelser fra skolens overvågningskameraer igennem for at se, om der skulle være noget, der kan hjælpe politiet.