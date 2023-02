Tyvekosterne var fundet: Nu er gerningsstedet lokaliseret

VORUPØR:Anmeldelser af indbrud i to fritidshuse i Vorupør er den direkte årsag til, at politiet nu har fundet ejermændene til nogle genstande, som for nylig blev fundet under en ransagning.

- Under ransagningen fandt vi flere lamper, som vi ikke umiddelbart kunne knytte til et gerningssted, men de to anmeldelser fra Vorupør gjorde det muligt at arbejde os baglæns i sagen. Det er dejligt, når det lykkes, soiger politikommissær Henrik Jenssen, lokaalpolitiet i Thisted.

Lamperne, som nu kan komme tilbage til de huse, hvor de er stjålet fra, forsvandt i forbindelse med indbrud i to sommerhuse i Vorupør.

- Indbruddet i det ene hus er sket i tidsrummet fra 7. januar til 6. februar. Her er opbrudt et vindue og stjålet forskellige ting, blandt andet nogle PH5-lamper. Fremgangsmåden er den samme ved et indbrud i et hus på Kristinesvej. Her der også brudt et vindue op og stjålet forskellige genstande, men begge gerningssteder kan kobles til nogle af de genstande, vi fandt ved ransagningen, siger Henrik Jensen.

I næste uge er det vinterferie, og når folk rykker ind i deres feriehuse i Vorupør-området kan det være årsag til at der opdages flere indbrud, som måske er del af samme serie, som også omfatter de to huse, siger politikommissæren.