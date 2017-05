Tyvenes flugtbil brød sammen

En patruljevogn havde let ved at anholde de to uheldige tyveknægte. Arkivfoto

VESTERVIG: Midt- og Vestjyllands Politi havde natten til torsdag held til at fange et par mænd, der sigtes for tyveri natten til torsdag.

Ved tyveriet blev der stjålet brænde fra en købmand i Vestervig i Thy.

Da en politipatrulje havde undersøgt stedet og var på vej væk derfra, opdagede betjentene den bil, som et vidne havde set tyvene køre i. Bilen var ganske enkelt gået i stykker, så det var nemt for politiet at anholde de to mænd.

Ud over tyveriet er føreren af bilen også sigtet for spirituskørsel.