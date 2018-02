U-16 drenge fra KHIF er jyske mestre

HURUP: Med cifrene 3-1 vandt U16 drengene fra Koldby-Hørdum IF finalekampen over Hjørring søndag eftermiddag, og A-holdet fra KHIF blev dermed jyske mestre for tredje år i træk.

Holdet tæller David Andersen, Rasmus Munkholm, Thomas Uhlig, Mikkel Jensen og Magnus Andersen. Og træneren er Palle Nielsen.

- Det er nogle stolte drenge, det kan jeg love, lyder det fra Palle Nielsen efter finalekampen og sejrsceremonien.

- Og det er så fuldt fortjent, at de vandt. De vil bare. Og de er så usandsynligt dygtige, siger træner Palle Nielsen.

Han har været træner for de samme drenge i nu fem år, og de har været med i fire finaler ved JM, hvoraf de tidligere har vundet som U14 drenge og som U15 drenge.

Han fortæller, at U 16 A-holdet vandt alle ni kampe ved det jyske mesterskab, der i år blev afviklet i Hurup Hallerne.

Palle Nielsen roser arrangementet i Hurup Hallerne.

- Det var et fremragende arrangement, der blev gennemført uden skader og konflikter. Det er også sådan et velorganiseret stævne, der er med til at gøre Thy kendt, siger han.

B-holdet fra Koldby-Hørdum IF fik i øvrigt en flot 2. plads.

- Det var rigtig flot, så dem er vi også stolte af, siger Palle Nielsen.

Finalen i B-rækken blev vundet af HBV Sydthy.

A-holdet spredes nu for alle vinde, fordi de skal på efterskole.

Men Palle Nielsen erklærer, at de er flyvefærdige.

- Hvis de vil, kan de blive blandt de bedste fodboldspillere i Danmark, siger han.