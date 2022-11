U19-drenge vinder topopgør

NYKØBING:Onsdag var der topopgør i U19 Herrerligaen, da Mors-Thy U19 hjemme tog imod Bjerringbro-Silkeborg. Begge hold kæmper med om de øverste placeringer, så der var vigtige point på spil. Hjemmeholdet viste gode takter og tog en flot sejr på 36-31.

- Det var en kamp, vi havde glædet os til, fordi det var en kamp mellem to gode hold, siger træner for Mors-Thy U19, Lars Krarup.

Det var gæsterne, som fik den bedste start på kampen og fik en føring på tre mål. Men Mors-Thy U19 fandt melodien, og kampen blev meget tæt, hvor de to hold skiftedes til at tage føringen.

I forsvaret stod hjemmeholdet godt, og i målet stod Casper Würtz med en redningsprocent på 44 i første halvleg.

- Vi spiller fint i angrebet og kommer til mange chancer, men igen i dag skal vores udnyttelsesprocent være bedre, siger Lars Krarup.

Mors-Thy U19 gik til pause foran 17-15.

I anden halvleg skruede Mors-Thy U19 op for tempoet og fik Bjerringbro-Silkeborg til at lave mange fejl. Det gjorde, at Mors-Thy U19 kunne trække fra og var oppe og føre med otte mål.

Mors-Thy U19 begyndte at skifte ud, og de to hold byttede mål de sidste minutter. Dermed kunne Mors-Thy U19 køre en sikker sejr hjem på 36-31.

- Det var en god sejr. Vi har fået mere sikkerhed i tingene, og vi har fået nogle nye ind på holdet, som begynder at finde sig til rette, siger Lars Krarup.

Sejren betyder, at Mors-Thy U19 indtager andenpladsen med 18 point.