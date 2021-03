Ubehagelig mand ringede og gik amok over strømafbrydelse

THISTED:Under en strømafbrydelse mandag blev det hele lidt for meget for en anonym mand i Thisted.

Han ringede ind til Thy Mors Energi kl. 12:34 og krævede blandt andet at få at vide, hvem der er erstatningsansvarlig ved strømafbrydelser. Under opkaldet udviste han så ubehagelig en adfærd overfor medarbejderen, at Thy Mors Energi endte med at kontakte politiet.

Eftersom manden var anonym har Thisted Politi ikke meget at gå efter, men da strømafbrydelsen fandt sted lokalt i Thisted må det formodes, at manden er fra dette område.

Manden har ikke direkte fremsat trusler, og derfor kan han ikke sigtes for det ubehagelige opkald, men politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi opfordrer alligevel manden til at give sig til kende.

- Han må gerne ringe til mig. Så skal jeg nok sørge for, at han får at vide, hvordan man opfører sig, siger Jørgen Jensen.