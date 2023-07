Uddannelse på pumperne: For få vil læse til maskinmester i Thisted

THISTED:Tre unge med studentereksamen havde maskinmesteruddannelsen i Thisted som deres første prioritet, da de skulle vælge uddannelsessted.

Det oplyser vicedirektør Brian Thomsen, MARTEC i Frederikshavn, som i august sidste år startede det første hold på maskinmesteruddannelsen i Thisted. Det nye uddannelsestilbud var etableret som en del af den daværende regerings beslutning om at flytte uddannelser ud fra de større byer.

- Lige nu har vi tre ansøgere, der har uddannelsen i Thisted som deres første prioritet, men om det er det endelige tal, ved vi ikke, før vi har overblik over, hvor mange der har søgt uddannelsen som deres anden prioritet, siger Brian Thomsen.

Det første hold studerende, otte i alt, startede på det nye uddannelsestilbud i Thisted i august sidste år. Et par stykker færre end håbet, da den nye uddannelse blev præsenteret.

- Vi har gjort en hel del for at gøre maskinmesteruddannelsen i Thisted synlig. Den har opbakning fra lokale virksomheder, men det er også en forudsætning, at de unge selv bakker op om uddannelsen, siger Brian Thomsen.

I år havde 118 valgt en uddannelse på MARTEC i Frederikshavn som deres første prioritet. Det er 19 flere end i 2022, fremgår det af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens oversigt over antallet af første prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser.

- Optaget i Frederikshavn er fint. Men her har vi også en lang tradition og er et kendt uddannelsestilbud, men maskinmesteruddannelsen i Thisted stadig er ny, siger Brian Thomsen.

Han ved ikke, om det lave ansøgertal er geografisk betinget, men understreger, at det var rigtigt tænkt, da det blev besluttet at flytte uddannelser ud fra større til mindre byer.

- Uden lokale uddannelsestilbud sker der en centralisering omkring de store uddannelsesbyer, og så ser vi problemerne med at tiltrække færdiguddannede til de jobs, der er i de mindre byer.

Brian Thomsen kalder det lave antal første prioritetsansøgninger for ærgerligt.

- Vi har brugt en hel del kræfter på uddannelsen og er lige nu ved at ansætte folk i Thisted. Men hverken MARTEC eller de lokale virksomheder, som mangler uddannede maskinmestre, kan tvinge de unge til at søge uddannelsen i Thisted. Det er op til de unge selv.

Han understreger, at der ikke er planer om at droppe uddannelsen som et tilbud i Thisted.

- Problemet er bare, at vi tilsyneladende ikke kan tiltrække studenter. Efter sommerferien starter vi et adgangskursus for kommende studerende uden en gymnasial uddannelse. Når det er afsluttet til nytår, vil de være klar til at komme på hold med de otte, der startede på uddannelsen i august 2022, siger Brian Thomsen.

De otte kom med en studentereksamen og bruger de tre første semestre til at tilegne sig nogle faglige færdigheder.

- Så det hold, vi sætter i 2024, skal nok blive et fint hold, men med det nuværende antal første prioritetsansøgninger får vi et problem i 2025. Derfor skal vi meget gerne have 10-12 studerende til start i august, men så er vi også tilfredse, siger Brian Thomsen.