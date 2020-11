Uddannelse skal sætte skub i grøn omstilling

SYDTHY:Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der hører hjemme i Sydthy, har modtaget projektstøtte til at sætte skub i udviklingen af en ’grøn’ håndværkeruddannelse i de arktiske egne. Projektet gennemføres i samarbejde med partnere fra både Danmark, Grønland og Svalbard.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har fået en pose penge, så de nu kan gå i gang med det indledende arbejde. Det indebærer blandt andet at lave et program over, hvordan man kan sætte den - eller rettere de - nye uddannelser i gang.

- Hjemmestyret i Grønland har besluttet, at de fossile brændstoffer skal skiftes ud, siger Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, og fortsætter:

- Det kræver, at der uddannes folk inden for en lang række af brancher som elektrikere og smede, da de nye anlæg skal bygges og vedligeholdes. Desuden så er der også mange unge mennesker, der gerne vil have en uddannelse, og som måske gerne vil beskæftige sig med andet end fiskeri, siger Jane Kruse og fortsætter:

- Fordelt over hele Grønland er der 70 bygder, og der ser man gerne mere vedvarende energi. Derfor skal der uddannes flere, siger Jane Kruse.

Projektet er udsprunget af tanken om, hvor vigtig Arktis er for fremtidens klima. Ideen opstod, da Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi deltog på COP25 klimakonferencen i Madrid sidste år.

- Efter hjemkomsten tog vi kontakt ud i vores netværk og fandt ud af, at der rent faktisk var et godt potentiale for det videre forløb, siger Jane Kruse.

Nordisk Folkecenter har mere end 30 års erfaring med arbejdet med vedvarende energi. I midten af 1980’erne designede Folkecenteret blandt andet vinger til Grønlands radiostationers vindmøller.

Ideen om uddannelserne er i tråd med både den danske regerings mål om 70 procent CO2-reduktion, og Naalakkersuisuts (Grønlands selvstyre, red.) mål om en bredest mulig overgang til vedvarende energi i 2030.