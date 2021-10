Uddannelser og kommunen: Uacceptabel togdrift i Thy

THY:Elever kommer for sent i skole, og på samme måde har medarbejdere på arbejdspladser i Thy udfordringer med at komme rettidigt til og fra arbejde.

Det er budskabet i et brev fra Thisteds borgmester og fra lederne af tre uddannelsesinstitutioner i Thisted til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Baggrunden er de mange forsinkelser og ikke mindst aflysninger, som i hele 2021 har præget trafikken på Thybanen. Det får de fire underskrivere af brevet til at konkludere, at den drift, som togselskabet Arriva for tiden leverer til og fra Thisted, ikke er acceptabel.

Det er Thisted Gymnasium, Social og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og EUC Nordvest, som er gået sammen med kommunen om henvendelsen til ministeren.

Forlader den offentlige trafik

I særdeleshed Thisted Gymnasium og EUC Nordvest oplever til stadighed konsekvenserne af aflyste tog og færre togforbindelser til og fra Thisted. På begge uddannelsessteder kommer elever jævntligt for sent på grund forsinkede eller aflyste forbindelser fra Struer til Thisted.

På grund af coronaen har skaderne dog i perioder været begrænsede.

"Men det ændrer ikke ved det faktum, at elever som pendler til Thisted, skal være sikre på, at de kan møde til tiden. Oplever de ikke det, så tager de selv konsekvensen og forlader den offentlige transport til fordel for kørsel i egen bil", hedder det i brevet.

På Social- og Sundhedsskolens afdeling i Thisted oplevede et hold elever, der i tirsdags skulle til København, at deres tog fra Thisted var aflyst. Det betød forlænget rejsetid og aflyste aftaler i København.

Men det et et stort problem for alle borgere i kommunen, at man ikke kan regne med afgangstiderne for togene, hedder det i brevet - hvor man også nævner det forhold, at man "fra statens side" for et par år siden fravalgte de direkte togafgange mellem Thisted og København.

"Denne prioritering kunne være mere spiselig, hvis pendlere og øvrige rejsende kunne føle sig sikker på køreplanen og de togforbindelser, som der er til og fra Thisted."

Ikke ”den allerbedste togoplevelse”

"Alt i alt føler vi, at den nuværende togdrift til og fra vores område ikke er acceptabel og ikke lever op til Arrivas eget mål om, at give sine kunder ”den allerbedste togoplevelse”", skriver borgmester Ulla Vestergaard (S), rektor Søren Christensen fra Thisted Gymnasium, direktør Jakob From Høeg fra Social- og Sundhedsskolen, Skive-Thisted-Viborg, samt Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest.

I juli og august - og formentlig også i september - har uregelmæssighederne i Arrivas drift ført til, at togselskabet har fået en bod, fordi man ikke levede op til målene i kontrakten med trafikministeriet.

Det handler dog om driften i hele Arrivas område i Midt- og Vestjylland samt på Fyn. På Thybanen har punktligheden i hele 2021 været væsentligt dårligere, ifølge tal som togselskabet tidligere har oplyst til Nordjyske.