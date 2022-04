Uden for København for første gang: Kunstnersammenslutning kommer til Thy og Mors

THISTED-NYKØBING:For nogle år siden valgte Statens Museum for Kunst Thy som hjemsted for museets første filial. Nu rykker en anden kulturinstitution fra hovedstaden til Nordvestjylland.

Kunstnersammenslutningen Corner har netop afsluttet årets udstilling på Sophienholm i Kgs. Lyngby. Men i stedet for at sende værkerne tilbage til de 37 deltagende kunstnere, bliver de pakket nænsomt ned og sendt mod Thy og Mors.

Malerier af Egon Bjerg. Privatfoto

Udstillingen, Corner Vest, bliver delt mellem kunstforeningen Det Ny Kastet og Morsø Kunstforening, med fernisering henholdsvis fredag 29. og lørdag 30. april.

Begge kunstforeninger har tidligere vist værker af forskellige af Corners medlemmer, både hver for sig og i forskellige gruppeudstillinger. Men det er første gang, at Corners årlige udstilling i sin helhed kommer uden for hovedstadsområdet, fortæller Niels Otto Degn, formand for Morsø Kunstforening.

- Det skal være to ligeværdige udstillinger. Men det skulle også meget gerne være sådan, at man efter at have besøgt den ene, også får lyst til at lægge vejen forbi den anden, fortæller Niels Otto Degn. Arkivfoto

Niels Otto Degn stod tidligere i spidsen for Kulturmødet på Mors, og i den forbindelse har han samarbejdet med Corner-medlemmer, og nogle af dem har også udstillet i hans private galleri i Jebjerg i Salling.

- De har fortalt, at det i år er sidste gang de udstiller på Sophienholm. De er blevet smidt ud derfra. Så snakker jeg siden med Bernt og Flemming (tidligere formand i Det Ny Kastet, Bernt Petersen, og bestyrelsesmedlem Flemming Krog Rasmussen), og så tager det ene ord det andet: Lad os dog prøve at få udstillingen sendt over til os, så kan vi dele den og vise den i fællesskab, fortæller Niels Otto Degn.

Ligeværdige udstillinger

Det var kunstnersammenslutningen altså med på, og fire af Corner-medlemmerne - Claus Handgaard, Lars Ravn, Mogens Nørgaaard og Jens Bohr - har tilrettelagt de to parallelle udstillinger. Det er således også dem, der har afgjort, hvilke kunstnere, der skal udstille hvor. De 37 medlemmer af kunstnersammenslutningen er fordelt med 19 i Det Gamle Rådhus i Thisted og 18 i Morsø Kunstforeningens lokaler på Holmen i Nykøbing.

Corner Vest Følgende kunstnere udstiller i Det Ny Kastet, Thisted. Kirsten Klein, Leif Madsen, Maja Lisa Engelhardt, Egon Bjerg, Morten Skovmand, Daniel Enkaoua, Alba Enström, Anita Viola Nielsen, Lars Ravn, Mogens Gissel, Tove Hummel, Cathy Pilkington, Elisabeth Bergsøe, Martin Askholm, Uffe Christoffersen, Merete Hansen, Jens Peter Kellermann, Ulrik Møller og Hannes Sejrbo. Og følgende i Morsø Kunstforening: Elisa Jensen, Tong Wang, Knud Odde, Jens Bohr, Mogens Nørgaard, Mia Nelle Drøschler, Ole Prip, Linda Bjørnskov, Lene Rasmussen, Lars Heiberg, Claus Ørntoft, Bianca Maria Barmen, Per Baagø, Pontus Kjerrman, Bente Hansen, Finn Heiberg, Anne Marie Mejlholm og Claus Handgaard. VIS MERE

- Det skal være to ligeværdige udstillinger. Men det skulle også meget gerne være sådan, at man efter at have besøgt den ene, også får lyst til at lægge vejen forbi den anden, fortæller Niels Otto Degn.

Ét af Corner-medlemmerne, fotograf Kirsten Klein, er fra lokalområdet - nærmere bestemt Sdr. Dråby på Nordmors. Men hendes bidrag til Corner Vest kan ses i Det Gamle Rådhus i Thisted.

Meanderkrukke af Bente Hansen. Privatfoto

Den ekstra Corner-udstilling, uden for København, er tillige en markering af Corners 90 års jubilæum.

- Selv om vi godt kan li' vores eget område, er vi nok ikke så selvglade, at vi tror at Corner flytter herop, siger Niels Otto Degn med et grin.

- Men måske kunne Corner Vest blive starten på en ny tradition, tilføjer han.

Udstillingen i Det Gamle Rådhus i Thisteder åben torsdage, fredag og lørdage indtil 6. juni. I Morsø Kunstforening tirsdag-søndag indtil 12. juni.