Udeservering rammer svagtseende: Prøv selv at gå over torvet med bind for øjnene!

THISTED:Store Torv er ikke det eneste sted i Thisted by, hvor brudte eller blokerede ledelinjer gør det svært at blinde og svagtseende at færdes i byrummet.

Det er den klare melding fra Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors.

Ledelinjer er markeringer i belægningen, som blinde og svagtseende følger, når de eksempelvis skal krydse et torv eller en åben plads. Ved hjælp af deres stok kan de registrere forløbet af ledelinjen, som har en anden overflade end den øvrige belægning. Skal en ledelinje fraviges, er det svært at orientere sig.

- Prøv selv at gå over Store Torv med bind for øjnene, siger Per Dommerby Kristiansen.

Anledningen er en sag om en blokeret ledelinje foran Cafe Amalie på Store Torv. Cafeens areal til udeservering er vokset så langt ud på torvet, at ledelinjen er blokeret både af skiltestandere, en grill, borde, cafestole - og yderligere er der flere steder skruet kraftige øjebolte ned i de sten, der markerer ledelinjen.

På ugens møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, skulle der tages stilling en en løsning på problemerne med ledelinjen foran cafeen. Efter dialog med cafeen lagde forvaltningen op til, at ledelinjen blev lagt om foran cafeen, som selv skulle afholde en udgift på 38.000 kroner til at få det gjort. Herefter skulle der indgås en aftale med cafeen om 150 kvadratmeter areal til udeservering på torvet med en binding på fem år. Efter indstillingen skulle de nuværende forhold bibeholdes hen over sommeren.

En gang til

Udvalget undlod at tage stilling i sagen og sendte den retur til forvaltningen med henblik på "yderligere udregninger", fremgår det af referatet.

- Vi beder om, at sagen bliver set efter en ekstra gang. Også med henblik på tilpasning af kommunens regler, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K) og peger på, at det skal være muligt for flere at se sig i den løsning, der findes.

- Laver vi en løsning et sted, kan den danne præcedens, siger udvalgsformanden.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Karsten Olandersen, indehaver af Cafe Amalie. Det er først muligt i næste uge.

- Jeg er skuffet over udvalgets manglende beslutning i sagen. Den er ikke ny. Der har tidligere været debat om udeserveringsarealet ved Cafe Amalie. Nu har det bredt sig ud over ledelinjen og vil gøre det hen over sommeren. Det er da et problem, man bør forholde sig til, siger Per Dommerby Kristiansen og tilføjer, at der også andre steder, både på Store Torv og på flere af Thisteds hovedstrøg er blokerede ledelinjer.

- Jeg skyder hverken på Cafe Amalies muligheder for at have udeservering eller på muligheden af at have andre aktiviteter i byrummet. Det skaber liv og aktivitet, og det er dejligt. Det skal bare ikke ske på bekostning af blinde og svagtseendes muligheder for at færdes i byrummet. Jeg ser ingenting, så jeg kommer ikke et sted, hvor ledelinjerne er blokeret. Det vil være livsfarligt, for så har jeg intet at orientere mig efter, siger han.

Principiel sag

For Per Dommerby Kristiansen handler sagen om andet om mere end omlægningen af en ledelinje på Store Torv.

- Der er helt enkelt brug for en generel debat om, hvordan vi laver ensartede ledelinjer over hele kommunen. Det findes ikke i dag, konstaterer Per Dommerby Kristiansen.

Han forklarer, at ledelinjerne på Store Torv har en udformning, ved sygehuset en anden og på Sydhavnen en helt tredje. I Storegade er der ingen ledelinjer - og i Vestergade er det regnvandsrenden i belægningen, der fungerer som ledelinje. Tilsvarende i oplandsbyerne bruges der forskellige virkemidler, når der laves ledelinjer.

- Jeg så gerne, at vi fik en fælles forståelse af, hvad en ledelinje er og hvordan den laves bedst og brugte det som standard. Det findes ikke i dag. Her er det op til arkitekter, ingeniører, forskellige bygherrer og andre at definere udformningen af ledelinjerne. Det er ikke kun i Thisted Kommune, vi savner ensartethed, men kan vi få det her, vil det være fantastisk, og det vil profilere kommunen, siger Per Dommerby Kristiansen.