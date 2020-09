Udestuen er væk: Nu kæmper brandfolk for at stoppe ilden der har bredt sig til taget

HANSTHOLM:Brandvæsnet i Hanstholm rykkede mandag aften ud til en brand, som i første omgang blev angivet som brand i et udhus på Trælshøj i Ræhr lige udenfor Hanstholm.

Da brandfolkene ankom var der dog ild i en udestue, der er bygget sammen med huset.

- Udestuen var overtændt, så vi tilkaldte assistance for at få reddet selve huset. Nu har vi næsten fået slukket ilden i udestuen, der stort set er væk og huset er også brandskadet, sagde indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Henrik Gade Jespersen, kort efter klokken 22.30, hvor slukningsarbejdet stadig var i gang.

- Ilden har bredt sig til tagkonstruktionen, så lige nu er vi ved at banke hul i taget, for bedre at kunne se ilden og samtidig komme ind til den, siger han.

Brandfolkene fra Hanstholm har fået assistance fra brandvæsnet i Thisted samt Beredskabsstyrelse Nordjylland, der også holder til i Thisted. Så der er 15 mand på opgaven.

- Huset ligger på en skråning, så mens det fra vejen ligner en almindelige villa, så er der fra bagsiden et hus med en højkælder, og det gør det lidt svært, at komme op til både udestuen og taget, siger Henrik Gade Jespersen.

Indsatslederen regner med, at der går nogle timer, før brandfolkene kan begynde at tage hjem.

- Det bliver først ud på natten. Nu skal ilden helt under kontrol og så skal vi være sikker på, at alt er slukket, så det ikke blusser op igen, så der er nogle timers arbejde endnu, siger han.