Udfordret indvielse i Thyhallen: Ingen håndboldkamp og nu kun for 60 indbudte

THISTED:I stedet for den oprindelig planlagte folkefest på lørdag, 22. januar, som markering af indvielsen af første etape i ombygningen af Thyhallen som del af Thisted Kommunes kommende ”Center for Sundhed - Thyhallen”, bliver indvielsen nu blot for 60 særligt inviterede.

En håndboldkamp i den opgraderede og moderniserede centerhal, hvor der med skyldigt hensyn til de gældende corona-restriktioner var plads til 400 tilskuere, er aflyst. Kampen skulle være spillet som en træningskamp mellem Mors-Thy Håndbold og svenske Önereds og kommunen var klar med 400 gratis billetter til kampen.

Det svenske hold er ramt af conona og har meldt afbud til kampen, oplyser direktør Tue Von Påhlman, Social, Sundhed og Kultur, Thisted Kommune om den seneste forhindring i bestræbelserne på at lave en større indvielse. Men selv om lørdagens indvielse ikke bliver den oprindelig tænkte folkefest, så kan brugerne, som de nye faciliteter er tiltænkt, rykke ind i fuldt omfang fra næste uge.

Corona har været en udfordring. Den oprindelige plan var at markere indvielsen med et kæmpe program, som involverede alle de foreninger, der bruger hallen, oplyser direktøren, som nævner både svømmere, bueskytter, skatere, skytter som nogle af de brugere, der havde sagt ja til at få hallerne til at summe af liv på indvielsesdagen.

Men den helt store plan, hvor der skulle være liv i alle haller, måtte opgives i begyndelsen af januar. I stedet satsede kommunen på en indvielse med 60 særligt inviterede, men i sidste weekend, da corona-restriktionerne var lempet, greb den chancen og satte håndboldkampen på programmet, men planlægningen har været et forløb med uafladelige ændringer.

Der har været stor velvilje fra alle de, der skulle medvirke i en store indvielse, som vi ikke kommer til at lave nu, oplyser Tue Von Påhlman. Indvielsen ikke er det eneste arrangement, som indtil videre ikke er afviklet som tænkt i de nye faciliteter med coronaen som årsag.

Der blev knoklet for at få centerhallen klar, så MTH kunne spille en ligakamp før jul, den blev aflyst. Thy Cup blev ikke afviklet, Thisted Bryghus har aflyst sin generalforsamling i hallen og Thy Awards er flyttet til et senere tidspunkt.

Multihallen, som også er en del af projektet, står færdig til weekenden, og dermed er alt klar til brug - og faciliteterne skal bruges.

Det sker fra næste uge. Så er hallerne i fulde omdrejninger med aktiviteter lige fra skoleidræt og foreningsidræt til håndbold. Og det er netop det, de skal bruges til.

Med tanke for de gældende corona-restriktioner og mulighederne for at spille håndbold tilføjer Tue Von Påhlman, at den nye centerhal er indrettet på en måde, som er helt ideel i forhold til de nugældende restriktioner.

Hallen er lavet, så den kan opdeles i tre adskilte sektioner, hver med plads til 500 tilskuere. Og det er helt som det kræves nu.