Udfordringerne står i kø: Nu skal der forhandles til budgettet passer

THISTED:Ved de seneste forlig om Thisted Kommunes budget har Ulla Vestergaard (S) som borgmester siddet for bordenden under forhandlingerne. I år skal hun forhandle budget som gruppeformand for Socialdemokratiet, kommunalbestyrelsens største "oppositionsparti".

- Vi går ind i forhandlingerne med åben pande, og er det muligt også efter et bredt forlig hen over midten. Nu må vi se, hvad der bliver mulighed for, siger Ulla Vestergaard med tanke for, at der politisk for alvor bides til bollen, når kommunalbestyrelsen tirsdag har haft første behandling af budgettet for 2023. Herefter stater de egentlige forhandlinger.

I sine fire år som borgmester stod Ulla Vestergaard for brede budgetforlig.

- Og indtil det modsatte er bevist tror jeg, at Niels Jørgen Pedersen vil gøre det samme. I sin valgkamp talte han for et bredt samarbejde hen over midten, siger Ulla Vestergaard.

Set fra den socialdemokratiske gruppeformands side af forhandlingsbordet er der lagt op til et politisk budgetarbejde, der ved starten af forhandlingerne ikke adskiller sig fra tidligere år, men, siger Ulla Vestergaard, allerede nu tegner der sig to store områder, som kræver politisk fokus. Begge er kommunale kerneområder, nemlig børn og ældre, og begge områder er påvirket af demografiske udfordringer. Der bliver færre børn i kommunen i de kommende år - og der kommer flere ældre.

Det får betydning for prioriteringerne på to væsentlige områder, skoler og ældrepleje.

- Forleden var vi til møde med skolebestyrelserne om visionerne for folkeskolen - og fremtidens skole er et vigtigt område. Beskeden til os politikere var helt klar: I er valgt til at træffe beslutninger, så træf dem. Man skal være temmelig tonedøv for at sidde den opfordring overhørig, siger Ulla Vestergaard og tilføjer, at det samme gælder for ældre- og handicapområdet.

- Her er der også truffet beslutninger, uden der er fulgt penge med. Nu efterspørges der retning og visioner og det kan vi sende nogle signaler om med den måde, vi laver budgettet, siger Ulla Vestergaard.

Hun har det fint med et langt forhandlingsforløb, hvor tingene kan drøftes grundigt.

- Jo mere vi kan blive oplyst, jo bedre beslutninger kan vi træffe. Jeg er født optimist og tror, at det er, hvad vi alle arbejder for, siger Ulla Vestergaard.