Udsatte unge har kæmpet for socialt tilbud: Nu har kommunen en ny plan for Skiftesporet

THISTED:Når det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet i Thisted fra udgangen af juni ikke længere skal hjælpe udsatte unge med at komme i beskæftigelse, så bliver både tilbuddet og målgruppen ændret. Om nogle af de unge, der bruger Skiftesporet lige nu, kan fortsætte i det nye tilbud, ligger stadig ikke helt fast.

Den uvished har de unge gået i, lige siden de på et møde i januar blev orienteret om, at jobcentret stopper samarbejdet med Skiftesporet ved udgangen af juni. Dermed stopper også det tilbud, mange af de unge har haft, hvor de har været visiteret efter både Lov om aktiv beskæftigelse og Serviceloven.

Ændringen er en konsekvens af, at Thisted Kommunes arbejdsmarkedsudvalg 19. december godkendte, at en stor besparelse på jobcentret blandt andet findes ved at stoppe jobcentrets samarbejde med tilbud som Skiftesporet og flere andre tilbud.

Besparelsen på Thisted Kommunes jobcenter og andre jobcentre i landet er udløst af, at partierne bag Arne-pensionen i juni 2022 blev enige om, at ordningen skal finansieres via en såkaldt "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

En styregruppe under kommunens afdeling for handicap og psykiatri er nu klar med et forslag til, hvordan Skiftesporets tilbud skal se ud fremadrettet. Social- og seniorudvalget har sagen på dagsordenen på mødet tirsdag 9. maj.

Styregruppen lægger op til, at Skiftesporet skal ændres fra det nuværende socialpædagogiske tilbud efter Servicelovens paragraf 85 til at være et visiteret aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens paragraf 104. Det var det også, inden samarbejdet med jobcentret blev etableret.

Ny målgruppe

Dermed ændres også målgruppen for tilbuddet. Hidtil har Skiftesporet været et tilbud for unge mellem 18 og 35 år, som på grund af psykiske eller sociale vanskeligheder har behov for særlig støtte med henblik på at få hverdagen til at fungere. Det kan være unge med en psykiatrisk diagnose, som også har behov for hjælp til at få et større eller bedre netværk og danne nye relationer til andre mennesker.

Ifølge sagsfremstillingen vil målgruppen fremover ændre sig til primært at være borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og styregruppen lægger op til, at tilbuddet ikke længere kun skal være for unge.

Ændringen til et visiteret aktivitets- og samværstilbud betyder, at alle de nuværende brugere af Skiftesporet vil skulle visiteres igen, hvis de fortsat skal have en plads i tilbuddet.

Skiftesporet har de sidste par år haft mellem 25 og 28 brugere. Det kommende tilbud får 20 pladser.

Når jobcentrets tilskud falder væk, reduceres Skiftesporets indtægt årligt med knap 1,4 millioner kroner. Det betyder, at tre medarbejdere er blevet omplaceret til andre opgaver inden for handicap og socialpsykiatri. Skiftesporets samlede budget fremover til være knap 1,6 millioner kroner årligt.

Tabt mellem to stole

Rasmus Søndergaard er en af de unge, der er tilknyttet Skiftesporet, og han og flere andre af de unge brugere af stedet har siden januar kæmpet en ihærdig kamp for at få ændret den beslutning, arbejdsmarkedsudvalget i Thisted Kommune tog i december. De ønsker at beholde det tilbud, som de alle er rigtig glade for. Uvisheden om, hvad der kommer til at ske i stedet, fylder meget.

- Vi er rigtig trætte af det. Der er nogle, der sidder tilbage fuldstændig forvirrede og ikke aner, hvad de skal, og som faktisk føler sig rimelig meget efterladt i det der og tabt mellem to stole, siger Rasmus Søndergaard.

Selv har han og flere af de andre fået at vide, at de skal tilknyttes MoveMentors, som er et eksternt firma, Thisted Kommune har indgået samarbejde med. MoveMentors er et rent beskæftigelsestilbud.

- Vi har allerede mødt dem og snakket med dem. Det er individuelt, hvornår man starter op. De prøver at give en glidende overgang fra Skiftesporet, men det eneste, de gør, er at sparke til folk, der ligger ned. Problemet er, at vi stadig ikke ved, hvad der kommer til at ske. Vi ved kun, at vi kan være i Skiftesporet indtil ultimo juni, siger Rasmus Søndergaard.

Klage til Ankestyrelsen

Thisted Kommunes handicapråd har engageret sig meget i sagen om Skiftesporet, og rådets formand Kresten Sigshøj Jeppesen føler med de unge.

- Det er strengt at se på. De er så hårdt ramt de her mennesker, og dem kan du da ikke bare sende ud i praktik i en virksomhed. Det er nogle unge mennesker, som skal have noget hjælp, siger han.

Danske Handicaporganisationers medlemmer i handicaprådet har protestet over, at rådet ikke blev hørt, inden arbejdsmarkedsudvalget tog beslutningen i december. De har derfor klaget til Ankestyrelsen over den manglende høring.

Styregruppens aktuelle forslag til ændringen af Skiftesporet kommer til høring i handicaprådet 25. maj, inden sagen ryger retur til social- og seniorudvalget 13. juni.