Udsatte unge mødte op på Christiansborg: Vi er klar til at kæmpe videre

THISTED:- Vi var nervøse, men vi fik sagt det, der skulle siges.

Det fastslår Rasmus Søndergaard, der sammen med fire andre unge brugere af Thisted Kommunes socialpædagogiske tilbud Skiftesporet tirsdag eftermiddag fik foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg og socialudvalg.

De unge ville protestere mod, at partierne bag aftalen om Arne-pensionen sidste sommer blev enige om, at landets jobcentre via en omlægning af beskæftigelsesindsatsen skal finansiere den tidligere pension. I Thisted Kommune betyder det, at jobcentret har opsagt aftalen med blandt andet Skiftesporet, hvis fremtid lige nu er uvis.

- Vi synes, det gik rigtig godt. Politikerne udtrykte deres bekymring. Jeg tror, de var ret trætte af, at Thisted Kommune har valgt at give dem skylden for det, siger Rasmus Søndergaard, der er talsmand for de unge på Skiftesporet. Han fortsætter:

- Vi fik opfattelsen af, at politikerne var på vores side, og de roste os rigtig meget, for at vi stod der i dag. Vi fik indtryk af, at de synes, Thisted Kommune har valgt de forkerte steder at spare. At det ikke var meningen, at det var på den måde, besparelsen skulle findes.

De unge drager derfor hjem til Thy med en følelse af at have fået opbakning fra folketingspolitikerne til at tage sagen op med kommunen.

- Vi føler os rustet til at gå tilbage til Thisted Kommune og tage kampen op der. Vi vil tage fat i borgmesteren, og vi er klar til at gå videre med sagen og klage, hvis det bliver nødvendigt. Vi har ikke opgivet, men er klar til at kæmpe videre, siger Rasmus Søndergaard.