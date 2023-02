Udskældt lov sløjfet: Det gavner også ungdomsuddannelser i Thy og på Mors

THY/MORS:En lov om koordineret tilmelding til de gymnasiale ungdomsuddannelser, som blev vedtaget under den tidligere regering, er nu taget af bordet.

Det betyder farvel til nogle udskældte regler om tvangsflytninger i områder med mange elever af anden etnisk baggrund.

Men loven ville faktisk også sætte grænser for optaget til ungdomsuddannelser i udkantsområder som Thy og Mors. Nu er det blevet ændret med en lov, som Folketinget netop har stemt igennem. Og det betyder mulighed for flere elever til de fleste af ungdomsuddannelserne i både Thisted og Nykøbing.

Det fortæller Torsten Schack Pedersen (V), der er opstillet i Thisted-kredsen.

Gode intentioner

Han anerkender, at intentionerne i forhold til ungdomsuddannelser i udkantsområder faktisk var gode i den tidligere lov, der aldrig nåede at træde i kraft.

- Men da de konkrete tal blev meldt ud i oktober 2022, lå de rigtig langt fra lovens intentioner. Det var pivskævt, siger han.

Selv var Torsten Schack Pedersen ikke opmærksom på dette forhold før folketingsvalget 1. november. Men ophævelse af loven om koordineret tilmelding blev en del af grundlaget for den nye SVM-regering. Og han glæder sig over, at der med den nye lov bliver rettet op på skævhederne.

- Tallene er langt bedre, end hvis vi ikke var gået ind i det, siger Torsten Schack Pedersen (V). Arkivfoto: Claus Søndberg

I Thy og på Mors får det ikke mindst betydning for handelsgymnasiet under EUC Nordvest i Thisted, hvis optagelsestal hæves fra 84 til 120. Men også Morsø Gymnasium vil nyde godt af lovændringen - her kan der optages 84 stx-elever i stedet for de 56, som ville have været maksimum med den gamle lov.

Thisted Gymnasium får mulighed for at optage 160 elever i stedet for 140, og hf-afdelingen under Thy-Mors HF & VUC i Thisted kan øge optaget fra 56 til 75. Endelig er der også et lille plus - fra 56 til 60 elever - for htx i Thisted, der er en del af EUC Nordvest.

- Tallene er langt bedre, end hvis vi ikke var gået ind i det, siger Torsten Schack Pedersen.

Som den eneste af de gymnasiale uddannelser i de to kommuner kan Thy-Mors HF & VUC's hf-afdeling i Nykøbing ikke øge optaget. Her bliver tallet uændret 28.