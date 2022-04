Desperat kunstner om lukket udstilling: I har korsfæstet mig

HURUP:Skrappe krav til brandsikkerhed betød tirsdag i denne uge, at blomsterkunstneren Johnny Haugaard måtte opgive at åbne sin spektakulære udstilling "Håb - Naturens stemme" i en tidligere lagerhal i Hurup. Udstillingen, der åbnede 4. april, skulle efter planen holde åbnet frem til 24. april. I stedet blev mandag 11. april den indtil videre sidste dag, hvor udstillingen var åben for publikum.

Årsagen er, at skrappe krav til brandsikkerhed har forhindret kommunen i at give tilladelse til kommunen, dels fordi det er meget dyrt at få lavet en såkaldt brandteknisk redegørelse, som er en forudsætning for tilladelse, dels fordi det tager lang til at få den lavet.

Siden tirsdag er der arbejdet hektisk på at finde en løsning, der gør det muligt at genåbne udstillingen. Og det gør der fortsat.

- Jeg håber, det lykkes at finde den kattelem i reglerne, der gør det muligt at genåbne udstillingen, siger folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V), som i lyset af det, han selv kalder "stive regler" mandag bad indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek se på sagen.

- Byggelovgivningen har fokus på sikkerheden i byggeri af skoler, boliger og institutioner, og selvfølgelig skal alt fungere ordentlig her, men spørgsmålet er, om de samme regler skal gælde i forhold til muligheden for at give tilladelse til en udstilling i en gammel lagerhal i Hurup, siger Torsten Schack Pedersen, som på den korte bane håber, at det lykkes at få udstillingen i Hurup genåbnet - og på den lange bane ser sagen som den anledning der gør, at reglerne ses efter med øje for, at tilsvarende arrangementer fremover ikke fanges i samme regelsæt som Johnny Haugaards udstilling.

Johnny Haugaards udstilling i lagerhallen i Hurup kan være anledningen til, at byggelovgivningen bliver set efter med øje for, om en midlertidig udstilling i en lagerhal skal godkendes efter de samme krav som byggeri af boliger og institutioner, siger Torsten Schack Pedersen Foto: Bo Lehm

Allerede tirsdag var der svar fra ministeren. Her fremgår, at reglerne i byggelovgivningen "ikke skal være unødigt bureaukratiske, men skal understøtte de formål, der ligger bag loven". Samtidig understreger ministeren, at der ikke kan søges eller gives dispensation fra krav, "hvor hensynet bag er brand- eller sikkerhensyn" - og så skriver ministeren, at han vil bede Bolig- og Planstyrelsen om at undersøge, "hvad der er op og ned for de indendørs arrangementer, og om det i så fald er muligt at lempe på reglerne uden at gå på kompromis med sikkerheden".

- Allerede onsdag i næste uge er der drøftelser om det er muligt at lave nogle ændringer i reglerne, som vi undgår at tilsvarende arrangementer kommer i en lignende situation. Den nuværende byggelovgivning giver god mening, men fokuserer på byggeri. Spørgsmålet, om de samme regler skal gælde for en midlertidig udstilling i en gammel lagerhal. Det skal nu undersøges, siger Torsten Schack Pedersen.

Men så længe kan manden bag udstillingen, blomsterkunstneren Johnny Haugaard, ikke vente. I en desperat facebook-video gør han det onsdag formiddag klart, at med en lukket udstilling over påsken og dermed manglende indtægter vil en fortsat lukning føre til konkurs. I videoen kalder han sagen en korsfæstning og forklarer, at hans økonomi er så presset af sagen, at han ikke kan holde sin datters konfirmation i maj. Han sammenligner mødet i næste uge med at lægge ham op på et operationsbord, skære ham op og så ellers gå hjem på påskeferie. "Efter påske er jeg død ligesom blomsterne i min udstilling", siger Johnny Haugaard i videoen, hvor han appellerer til myndighederne om at udstikke en dispensation.