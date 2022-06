Udtur for Thisted FC: Rykker ned i Jyllandsserien 2

THISTED:Lørdag skulle det afgøres, om Thisted FC fortsat skulle spille Jyllandsserien 1, eller om thyboerne skal tilbage i Jyllandsserien 2. På hjemmebane mødte Thisted FC Kolding IF i en direkte duel om en plads i Jyllandsserien 1 efter sommerferien.

Desværre for Thisted FC blev det et nederlag på 2-3, som sender dem ned i Jyllandsserien 2.

Allerede før kampen var Thisted FC udfordret på truppen.

- Vi har en ung trup, og flere af dem er blevet student her i ugen og skulle til dimension i dag, og det var desværre ikke muligt at få kampen flyttet, siger træner for Thisted FC, Thomas Juul Mikkelsen.

I første halvleg var begge hold meget afventende og stod defensivt på banen.

- Første halvleg var meget lige. Der var meget på spil for begge hold, så der blev ikke satset så meget, siger Thomas Juul Mikkelsen.

Efter 37 minutter fik Kolding IF et frispark på kanten af feltet. Det sparkede de i mål til 0-1, som også blev stillingen de to hold gik til pause med.

- I pausen snakkede vi om, at vi var okay med. Vi var ikke kommet til de store chancer, men det var de heller ikke, siger Thomas Juul Mikkelsen.

Fra anden halvlegs start kom Thisted FC godt ud, og efter 10 minutter udlignede de. De kom til baglinjen, hvorfra bolden blev spillet tilbage til Asger Furbo, som sparkede bolden i mål.

Få minutter senere fik Thisted FC en lignende situation, men denne gang blev bolden blokeret.

Efter 61 minutter bragte gæsterne sig igen foran, da en spiller blev spillet fri i dybden og scorede til 1-2.

Thisted FC fortsatte med at presse, men med et kvarter igen kom Kolding IF igen afsted i en lignende situation og scorede til 1-3.

- Vi var nødt til at satse alt for at se, om vi kunne få skabt chancer, og jeg synes faktisk, at vi har nogle okay muligheder.

Med fire minutter igen kom der igen spænding i opgøret. Thisted FC fik et frispark på kanten af feltet. Det blev sparket ind i feltet, og så kunne Jeppe Dalgaard heade bolden i mål.

I tillægstiden var Thisted FC flere gange meget tæt på at udligne, men bolden kom ikke over stregen. Dermed ender det 2-3, og Thisted FC rykker ned i Jyllandsserien 2.

- Vi har haft en sæson, hvor vi var nødt til at bruge mange spillere, fordi vi har haft en del skader, og det har kostet, siger Thomas Juul Mikkelsen og fortsætter:

- Vi har brugt en del U19-spillere i sæsonen, og de bliver nu en fast del af seniortruppen. Det de har præsteret i foråret er god forberedelse til næste sæson, og vi tror på, at vi kommer styrket ud.