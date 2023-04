Udvalgsformand: - Nej, jeg har ikke løjet

VESTERVIG:"Antallet af skolebørn er specielt udfordret i Vestervig, Østerild, Bedsted og Koldby".

Det sagde Peter Larsen (V), formand for Thisted kommunes børne- og familieudvalg, da han på kommunalbestyrelsesmødet 28. marts anbefalede, at forslaget til en ny skolestruktur blev sendt i otte ugers høring.

Han udtalte sig også om, at kommunens skoler generelt er "under pres" på grund af et faldende børnetal.

- Men jeg har ikke sagt noget om børnetallet specifikt i Vestervig, understreger Peter Larsen, som derfor afviser beskyldningen fra Henriette Blander Steffensen, skolebestyrelsesformand for Vestervig Skole, om at lyve med hensyn til udviklingen i elevtallet i Vestervig.

For - som vi skrev onsdag på nordjyske.dk - er der faktisk udsigt til en pæn stigning i elevtallet i Vestervigs skoledistrikt i de kommende seks år. Tal, som også er en del af det materiale, der ligger bag kommunens plan for skolestrukturen.

Men det ændrer ikke på, at Vestervig er en af de skoler, der presset på børnetallet, siger Peter Larsen:

- Vestervig har det laveste børnetal. Det er da glædelig, at det vokser. Men det betyder bare, at de vil gå fra at have syv til otte en halv eller ni i hver klasse i gennemsnit. Børnetallet er stadig meget lavt, siger Peter Larsen.

- Vi er altid åbne for dialog, siger Peter Larsen, formand for Thisted Kommunes børne- og familieudvalg. Arkivfoto: Bo Lehm

Udvalgsformanden afviser også, at skolebestyrelsen i Vestervig ikke er blevet inviteret til dialog om skolestrukturplanen.

- Hele vejen igennem har jeg sagt: Bare tag fat i os, vi er altid åbne for dialog. Ring til os, skriv til os, alle muligheder er åbne. Og der er også skolebestyrelser, som har taget fat i mig. Men ikke Henriette, siger Peter Larsen med henvisning til skolebestyrelsesformanden i Vestervig, Henriette Blander Steffensen.

- Og mig bekendt har hun heller ikke taget fat i andre medlemmer af udvalget.

Men I har ikke holdt møder med enkelte skolebestyrelser?

- Nej, vi har sagt at det, vi skulle, det var at informere om, hvad vi har gang i. Alt det, vi har behandlet, ligger åbent fremme og skulle også gerne være sendt ud til samtlige skolebestyrelsesmedlemmer. Men jeg har sagt hver eneste gang: Tag fat i os, vi er fuldkommen åbne og transparente omkring det. Så det er forkert, når hun siger, at der ikke har været mulighed for dialog, lyder det fra Peter Larsen.