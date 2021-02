Udvidelse af Thyhallen: Nykøbing-firma kan byde

THISTED:Efter blandt 9 ansøgere at være udpeget som en blandt fire tilbudsgiver på anden etape af byggeriet ved Thyhallen, blandt andet det nye ”center for sundhed”, har entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen, Herning, meddelt Thisted Kommune, at firmaet alligevel ikke ønsker at afgive tilbud.

”Afbuddet” fra Jørgen Friis Poulsen har i stedet åbnet plads for entreprenørfirmaet Erling Jensen A/S i Nykøbing, som nu får mulighed for at byde på arbejde med anden etape af det store byggeri.

Hvem af de fire tilbudsgivere, som får arbejdet, afgøres når Thisted Kommune i april får de fire tilbudsgiveres bud på bordet. Herefter udpeges det mest fordelagtige tilbud, som skal endeligt godkendes af Thisted Kommunalbestyrelse.

Det forventes, at arbejdet med anden etape af byggeriet ved Thyhallen tidligst kan starte i begyndelsen 2022. Det skal efter planen stå færdigt sidst på året i 2023.

Styregruppen bag byggeriet har ud fra den allerede gennemførte evaluering af de ni firmaer, der havde ansøgt om at afgive tilbud, besluttet at indbyde Erling Jensen A/S til at afgive tilbud. Firmaet, som samarbejder med ERIK arkitekter A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S om projektet, har sagt ja tak til Thisted Kommunes indbydelse.

Esben Oddershede (V), der er formand for projektets styregruppe glæder sig over, at Erling Jensen A/S med kort varsel er sprunget til som tilbudsgiver.

- Jeg har tidligere nævnt, at vi har haft nogle dygtige og kvalificerede ansøgere at vælge mellem, og Thisted Kommune får med firmaet Erling Jensen og samarbejdspartnerne en tilbudsgiver med stærke referencer og erfaringer inden for relevante projekter, siger Esben Oddershede.

De tre øvrige tilbudsgivere er: Jacobsen og Blindkilde A/S og underrådgiverne Cubo Arkitekter A/S og Niras A/S.

Jens Jensen Murer/Entreprenør A/S og underrådgiverne GPP Arkitekterne og Sweco Danmark A/S samt TL Byg og underrådgiverne Kjaer & Richter A/S og Frandsen & Søndergård K/S.