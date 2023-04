Udvidelse blev for dyr: Nu flytter specialinstitution

THISTED:-Vi er nærmest glade over, at pengene ikke slog til, for det her bliver en bedre løsning.

Sådan siger Kresten Sigshøj Jeppesen, formand for Thisted Kommunes handicapråd, om den ny udvikling i sagen om en planlagt udvidelse af specialbørnehaven og specialvuggestuen Kumlhøj, der har adresse på Dragskilde 3 i Thisted.

31. maj sidste år bevilgede kommunalbestyrelsen 11 millioner kroner til byggeriet. Planen var, at der skulle opføres en tilbygning på 350-400 kvadratmeter til Kumlhøj børnehave og vuggestue, hvilket skulle give mulighed for at udvide antallet af pladser fra otte til 12, og samtidig skulle tilbygningen også gøre det muligt at flytte døgntilbuddet Planeten fra Platanvej 16 til Dragskilde 3.

En ny beregning, som er foretaget i år, viser imidlertid, at den planlagte udvidelse i dag vil koste cirka 13,7 millioner kroner. Derfor har forvaltningen sammen med personale fra Kumlhøj gentænkt projektet og er kommet frem til en helt anden løsning. Den går ud på at flytte Kumlhøj til Platanvej 16. Det er dog fortsat planen at gennemføre en tilbygning til Dragskilde 3, således at tilbuddet for anbragte børn og unge, Planeten, kan rykke derhen. Dermed opnår man stadig en del af de synergieffekter, som var en del af det oprindelige projekt.

- I første omgang havde man nok tænkt, at man ville samle børneområdet på Dragskilde 3, men i og med at byggeriet er blevet dyrere, og vi ikke kan reducere bygningen uden at gå på kompromis med trivslen, så kan man sige, at denne her mulighed er langt at foretrække, siger Kia Simoni Larsen, leder af Kumlhøj og Møllehuset. Hun fortsætter:

- Når nu det skal være, så kan vi godt leve med, at det ikke er samlet, når vi til gengæld får nogle andre muligheder.

Hun fremhæver, at Kumlhøj børnehave og vuggestue vil få bedre plads på Platanvej, hvor der også vil være mulighed for fremtidig udvidelse, hvis behovet opstår. Der er mange mindre rum, som giver børnene mulighed for at skærme sig i mindre grupper. Desuden er der gode udefaciliteter, hvor der blandt andet kan etableres en legeplads.

- Det er virkelig at tilgodese de børn med de behov, de har, for det er meget trange kår, de har på Dragskilde. Desuden har vi Møllehuset ved siden af, hvor vi kan benytte snoezelhuset og tumlesalen og deres udenomsarealer, siger lederen.

Kia Simoni Larsen understreger, at det stadig er planen at opgradere Kumlhøj fra otte til 12 pladser.

Fælles nattevagt

Den blå bygning på Dragskilde 3 i Thisted rummer lige nu, ud over Kumlhøj specialvuggestue og specialbørnehave, aflastningstilbuddet Solsikken. Solsikken er normeret til 10 børn i alderen 0-18 år pr. døgn.

Døgntilbuddet Planeten, som altså lige nu har adresse på Platanvej 16, har plads til fem anbragte børn og unge i alderen 10 til 18.

- Der vil være en fordel i, at Solsikken og Planeten flytter sammen i forhold til at udnytte ressourcerne. Lige nu har vi en nattevagt på Planeten til fem børn, og vi har en nattevagt i Solsikken. Der vil vi fremover kunne spare en nattevagt, så det er rigtig smart, siger Kia Simoni Larsen og tilføjer:

- De to tilbud kan fint matches sammen. De vil have stor fornøjelse af hinanden.

På Platanvej 16 er der god plads til børnene fra Kumlhøj, og der er ikke langt til institutionen Møllehuset og de faciliteter for handicappede børn, der findes her. Arkivfoto: Bo Lehm

Den ny beslutning indebærer, at der i år bruges 1,6 millioner kroner af de 11 millioner kroner, der var afsat, på at renovere Platanvej 16, herunder legepladsen. Det vil ske hen over sommeren, hvorefter Kumlhøj børnehave og vuggestue vil kunne flytte ind til efteråret. Der er allerede ledige lokaler i den del af bygningen, hvor voksentilbuddet Regnbuen havde til huse. Det lukkede sidste år.

Dermed undgår børnene også de forstyrrelser, som byggeriet ved Dragskilde vil give. Ifølge kommunens tidsplan skal der cirka 1. november sættes gang i opførelsen af den tilbygning til Dragskilde 3, som skal gøre det muligt, at Planeten flytter ind. Ifølge sagsfremstillingen, som blandt andet har været behandlet i social- og seniorudvalget, afsættes der nu 8,7 millioner kroner til dette byggeri, som forventes at stå færdigt i starten af 2025.

Når Planeten til den tid kan flytte til Dragskilde 3, giver det mere plads til Kumlhøj på Platanvej. Der bliver endnu mere plads i 2026, når den ny handicapinstitution står færdig i Thisteds østby. Til den tid er det nemlig planen, at Kumlhøj Botræning, som også er placeret på Platanvej 16, skal flytte til Højtoftevej 50. Beboerne i Boenheden Højtoftevej 50 er nemlig nogle af dem, der skal flytte til den ny institution.