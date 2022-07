Udvikling i fokus: Erhvervsjord er en forudsætning

THISTED:Slaget af 75.000 kvadratmeter erhvervsjord til Cimbria i erhvervsområdet i Thisteds østlige udkant viser to ting. Der er fortsat god gang i erhvervsudviklingen i Thisted kommune, men for at sikre at den udvikling ikke går i stå, er det vigtigt at der fremadrettet er tilstrækkelig meget erhvervsjord til at imødekomme behovet.

- Kommunen har i de senere år solgt flere store erhvervsgrunde, senest til Cimbria, men vi er ikke derhenne, hvor vi mangler jord til at imødekomme andre forespørgsler på jord, siger Mogens Kruse Andersen, direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune.

Selv om salget af de 75.000 kvadratmeter jord til Cimbria kan ses på kommunens beholdning af erhvervsjord omkring Thisted, er der ledig erhvervsjord. Prisen er 50 kroner pr. kvadratmeter, fremgår det af kommunens hjemmeside.

Salget af den 75.000 kvadratmeter store grund på Glentevej har tyndet ud i kommunens beholdning af ledig erhvervsjord omkring Thisted, men der er stadig jord at sælge ud af. Foto: Bo Lehm

Og der er stadig jord til salg. I følge hjemmesiden 30.000 kvadratmeter ved Falkevej og 77.000 kvadratmeter i Thy Parken til lettere erhverv og kontorer. Også i Silstrup ud til omfartsvejen er der ledig erhvervsjord.

- Det er vigtigt at have jord til rådighed, når vi får forespørgsler om jord enten til nyetablering, udvidelser eller udflytninger. Jorden er den helt basale forudsætning for at skabe udvikling - ikke mindst hvis vi skal tiltrække andre typer virksomheder, siger Mogens Kruse Andersen og peger på Biltema og Bygma som eksempler på virksomheder, som har etableret sig i Thisted fordi der var jord til rådighed, da de henvendte sig.

- Senest har Cimbrias beslutning om at bygge nyt understreget vigtigheden af, at vi har jord til rådighed, og tilstrækkelig meget af det.

Mogens Kruse Andersen understreger, at kommunens beholdning af erhvervsjord omkring Thisted ikke er kritisk lav. Heller ikke efter salget af de 75.000 kvadratmeter til Cimbria.

- Vi står ikke på en brændende platform, men vi har det lange lys på, så vi fortsat er på forkant og har så meget ledig erhvervsjord, at vi kan agere hurtigt, når vi får forespørgsler på jord til etablering og til udvikling. Efterspørgslen afgør, hvor stor vores buffer skal være, og den har været stor omkring Thisted i de senere år.

Når Cimbria om nogle år er flyttet ud, vil det skabe nye muligheder på det nuværende fabriksområde på Fårtoftvej.

- Der er ikke meldt planer ud om fremtiden for området, men som det ser ud nu kan det på grund af afstanden til Tican ikke bruges til hvad som helst, siger Mogens Kruse Andersen