Udviklingen imponerer garvet politiker: - Jeg er målløs

THISTED:Efterhånden er det ni år siden, at Henning Holm (S) som formand for det daværende teknik- og miljøudvalg i Thisted Kommune inviterede interesserede borgere til en tur på "den bynære kystlinje", strækningen fra Silstrup til Eshøj. Turen havde fire nedslagspunkter, det grønne område ved Hotel Limfjorden, Søbadet, Sydhavnen og Synopalhavnen.

Tanken var, at turdeltagerne på hver af de fire lokationer skulle komme med konkrete ideer til, hvordan de kunne gøres bedre. Indspil var der nok af, både til udvikling på de fire lokaliteter, men også til at lave en sammenhængende sti langs den "bynære kystlinje".

I 2013 var "den bynære kystlinje" Silstrup til Eshøj ikke blevet til "den blå løber" og Søbadet fik gengang prædikatet "en misligholdt perle". Ni år senere er Henning Holm målløs over, hvor mange af de tanker, der blev vendt i 2013 som er blevet til virkelighed i dag. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

På turen, 21. august 2013, blev Søbadet kaldt en "misligholdt perle" Ni år senere, i sommeren 2022, er det efter en omfattende ombygning, kommet til ny ære og værdighed - og er blevet en del af kommunens Cold Hawaii Inland-projekt. Ligesom den gamle Synopalhavn er blevet til Thy Cablepark og et andet "Cold Hawaii Inland"- spot" på det, der i dag hedder "Den blå løber".

Når Henning Holm i dag, ni år senere, skal sætte ord på den udvikling, der er sket siden turen i august 2013, er den umiddelbare kommentar:

- Jeg er målløs. Set i forhold til de ni år, der er gået, er det fantastisk, at der er gennemført så mange projekter i det tidsrum. Vi skal huske, at der også er sket en masse i både Klitmøller og Vorupør - og så er det store anlægsprojekt omkring Thyhallen også kommet til, siger Henning Holm og tilføjer:

- Ni år er ikke lang tid. det tager normalt mellem fem og syv år fra tanken om et projekt opstår til det er udført, så jeg vil sige, at tingene er gået slag i slag.

I august 2013 var Henning Holm vært for et "planværksted" om fremtidens udvikling på den bynære kystlinje fra Silstrup til Eshøj. Ideerne stod i kø, og i dag er flere af dem blevet virkelighed. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

Henning Holm tilføjer, at turen langs den bynære kyst i 2013 resulterede i et inspirationskatalog, og selv om der senere kom det større Cold Hawaii Inland projekt, som favner den samlede fjordvendte kyststrækning i kommunen, er flere ideer fra inspirationskataloget båret igennem som tænkt dengang.

- Til syende og sidst handler det om politiske prioriteringer. Cold Hawaii Inland kom ind som noget større, uden det dog flyttede fokus fra de projekter, der knytter sig til Thisted. Det har til gengæld medført, at planerne for at udvikle Krik er udsat. Det kan ærgre mig lidt, men ser på på store projekter, som strækker sig over tid er det vigtigt, at nogen sikrer fremdrift i projekterne. Eller er der risiko for, at nye prioriteringer flytter fokus og det kan gå ud over den samlede kontinuitet, siger Henning Holm.

Med øje for projektudvikling kalder han den seneste årrække for en "fantastisk periode", hvor blandt andet borgerinddragelse har været en vigtig faktor, når der er sat retning for projekterne.

- Allerede inden vi begyndte at tale om udvikling af "den bynære kystlinje" i Thisted, og før nogen havde tænkt i Cold Hawaii Inland-baner, havde vi med afsæt i projektet "Mulighedernes Land" og "Det gode liv ved kysten" skabt udvikling i Vorupør og Klitmøller, og vi kan se effekten i dag i form af øget bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det er en vej, vi skal videre ad, så nu skal vi bare have pengene til det, siger Henning Holm.