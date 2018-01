Udvisningssag fra TiCan fik kras kommentar ved nytårskur

THY-HANNÆS: - Sagen om Mohamed er et eksempel på, at centrale beslutninger går ud over de lokale forhold. Vi er nødt til at have et friere råderum, så vi kan arbejde med differentierede løsninger.

Sådan lød det fra Lars Torrild, formand for Thy Erhvervsforum og direktør i Dolle, da han holdt sin tale ved Thy Erhvervsforums nytårskur fredag eftermiddag.

Lars Torrild henviste til statsministerens nytårstale, der havde vægt på at nedlægge ghettoer og parallelsamfund.

For Lars Torrild betegnede Thisted som lidt af et parallelt samfund, der må kæmpe for at skabe sin egen bæredygtige identitet.

Udvisningen af udlændinge som Mohamed Ibrahim, slagteriarbejder på TiCan, synes efter hans opfattelse ikke at være løsningen på, at "nogle andre udlændinge skyder løs på hinanden og alle andre i Københavns Nordvestkvarter".

- Det bliver altså bare lidt op ad Simons Bakke, når vi skal prøve at forstå og forholde os til en beslutning om udvisning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i et lokalområde, hvor tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft i de kommende år sandsynligvis er afgørende for den fortsatte vækst og udvikling af vore lokale virksomheder, lød det i nytårstalen fra Lars Torrild.

170 mennesker deltog i nytårskuren i Thy Erhvervsforum på Montra Hotel Hanstholm.

Her blev der også holdt tale af Thisteds borgmester Ulla Vestergaard (S) og erhvervschef Kim Bak Kristensen.

Deltagerne fik et fagligt indspark i form af et indlæg om klynger og innovationsnetværk ved Bolette van Ingen Bro, direktør i Navigators og Danish Clusters.

Endelig udnævnte direktør i Sparekassen Thy, verdensmesteren i SUP, Casper Steinfath, til Årets Thybo 2017.