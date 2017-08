Udvist mand anholdt

HURUP: En 34-årig mand, der tidligere er blevet udvist af Danmark, blev onsdag eftermiddag anhold på Bredgade i Hurup.

Her havde politiet fået anmeldelse om "husspektakter" i forbindelse med, at manden have opsøgt en kvinde. Kvinden er ligeledes udlænding, men bor i Hurup og har lovligt ophold i Danmark, fortæller Jørgen Jensen, leder af patruljetjenesten ved lokalpolitiet i Thisted.

Han kan ikke oplyse, hvilken nationalitet den 34-årige mand har.

- Men det er en mand, som har søgt asyl i flere forskellige lande, fortæller han.

Den 34-årige blev anholdt og kørt til et asylcenter på Sjælland, hvor han også stilles for en dommer.